Sampieri. La personalità e l’autorevolezza di “Joanna degli Incanti” di Simona Lo Iacono il pubblico

SAMPIERI (Scicli), 19 Luglio 2026 – Un’altra grande storia di donna, rigorosamente siciliana, quella che ha aperto l’ottava edizione di “Autori & libri, conversando a Sampieri”, con Peppe Pitrolo come anfitrione della serata inaugurale.

“Joanna degli Incanti”, l’ultimo successo editoriale di Simona Lo Iacono, ha catturato l’attenzione e la curiosità di un folto pubblico che ha ascoltato la conversazione sui temi dell’opera, stimolata dalla critica letteraria e autrice Evelina Barone, dalla nuova e più spaziosa platea del Pata Pata.

Come in altri romanzi – Le Streghe di Lenzavacche, La Tigre di Noto, Virdimura- Il nuovo romanzo storico di Simona Lo Iacono riapre il tema della rivendicazione femminile che individua una protagonista, Joanna De Austa (anche chiamata Joanna Siragusa, dato che Augusta si trovava nel territorio di Siracusa), donna realmente vissuta tra la fine del 1500 e l’inizio del 1600, che fondò la prima tipografia in Sicilia, è che cerca un ambito di libertà e di innovazione attraverso le sue idee e la parola. È proprio la parola lo strumento delle proprie intenzioni e azioni che portano al riconoscimento di un ruolo, che in quell’epoca, non solo non veniva preso in considerazione, ma addirittura negato dalla società. Ed è così che questa eroina affronta il secolo della modernità buttandosi dietro false convinzioni e le emarginazioni frutto del pregiudizio. La scrittura leggera e profondamente incisiva di Simona Lo Iacono fa il resto con un finale di speranza per il cambiamento.

Venerdì 24 luglio alle 19, prossimo appuntamento con il patron di Eataly, Oscar Farinetti, questa volta in veste di scrittore di gialli. Presenterà “La regola del silenzio”, che è il suo primo romanzo che esplora temi di amicizia, ambizione e resilienza attraverso la storia di Ugo Giramondi, un ragazzo segnato da un trauma.

Oscar Farinetti converserà con il giornalista Aldo Mantineo.

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