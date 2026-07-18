M5S: “Parco delle Quattro Stagioni a Modica, ma Villa Cascino resta chiusa: una contraddizione da risolvere”

Modica, 18 luglio 2026 – Nei giorni scorsi a Modica è stata annunciata l’istituzione del Parco Urbano delle Quattro Stagioni, anche se, viste le dimensioni, sarebbe più corretto parlare di giardino, al contempo però questa stessa Amministrazione non riesce a offrire ai cittadini la possibilità di godere di un parco vero, come quello di Villa Cascino, neanche per mezza stagione.

Ciò fa pensare a quel bambino capriccioso che abbandona i giocattoli costosi per comprarne di nuovi, i quali, puntualmente, verranno anch’essi abbandonati non appena si sarà stancato della novità.

Villa Cascino non è l’unica: anche il Parco Padre Basile, il Verde Attrezzato di San Giuseppe Timpuni, Villa Silla, l’ex Mercato di Viale Medaglie d’Oro, tutti spazi verdi preziosi che meritano o di essere aperti al pubblico o comunque curati di più.

A questi si aggiungono lo spazio comunale di Contrada Carrubella, Corso Sicilia a Modica Alta, il piccolo giardino con i giochi del quartiere Dente, il giardino di Rita e tanti altri piccoli spazi a verde, che andrebbero valorizzati e mantenuti al meglio.

Noi come M5S non siamo contro l’apertura di nuovi spazi verdi, anzi, ma chiediamo all’Amministrazione comunale anche di curare e restituire alla pubblica fruizione i tanti gioielli che già possediamo e che oggi versano in stato di abbandono, come lo splendido parco di Villa Cascino. Diversamente, ogni annuncio relativo a un nuovo spazio verde rischia di trasformarsi in una sterile propaganda fine a se stessa.

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