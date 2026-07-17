Modica Calcio. Arriva il difensore Francesco Deodato

Classe 2008, Deodato è un giovane prospetto che va a rinforzare il reparto arretrato a disposizione di mister Filippo Raciti. Cresciuto nel settore giovanile del Fair Play Messina e protagonista anche con l’Under 17 Nazionale dell’ACR Messina, nell’ultima stagione ha vestito la maglia della Messana, entrando stabilmente nel gruppo della prima squadra e proseguendo il proprio percorso di crescita.

Difensore duttile e di prospettiva, arriva a Modica con l’obiettivo di continuare il proprio percorso di maturazione in un campionato impegnativo come la Serie D, mettendo le sue qualità al servizio della squadra.

L’innesto di Deodato conferma la volontà della società di affiancare giovani di prospettiva a un organico ricco di esperienza, proseguendo il lavoro di costruzione della rosa in vista della prossima stagione.