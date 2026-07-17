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Modica, violenza familiare ed evasione: 40enne arrestato dalla Polizia

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MODICA, 17 Luglio 2026 – La Polizia di Stato di Modica ha tratto in arresto un uomo di 40 anni, protagonista di una grave sequenza di episodi criminali culminati in atti di violenza domestica e nella violazione delle misure cautelari imposte dall’Autorità Giudiziaria.

Tutto ha avuto inizio quando le forze dell’ordine sono intervenute in seguito a reiterati episodi di maltrattamenti perpetrati dall’uomo nei confronti della propria compagna, avvenuti in diverse occasioni anche alla presenza del figlio minore della coppia. Gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Modica, giunti tempestivamente sul luogo, hanno proceduto all’arresto in flagranza di reato del 40enne. In quella circostanza, oltre all’accusa di maltrattamenti in famiglia, l’uomo è stato denunciato anche per lesioni personali, venendo successivamente sottoposto, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, alla misura degli arresti domiciliari.

Tuttavia, la misura cautelare si è rivelata insufficiente a contenere la condotta violenta del soggetto. Poche ore dopo aver fatto rientro presso la propria abitazione, l’uomo ha deciso di evadere dagli arresti domiciliari per recarsi presso la casa della ex moglie. Giunto sul posto, il 40enne ha ripreso le proprie condotte vessatorie, minacciando la donna e colpendola ripetutamente con degli schiaffi al volto.

L’immediata segnalazione al Commissariato di Modica ha permesso agli agenti di intervenire nuovamente con estrema rapidità. I poliziotti hanno bloccato l’uomo, procedendo a un nuovo arresto, questa volta in flagranza di reato per evasione dagli arresti domiciliari, oltre a denunciarlo ulteriormente per il reato di minacce.

Al termine delle formalità di rito, l’uomo è stato trasferito presso la Casa Circondariale di Ragusa, dove resta attualmente a disposizione dell’Autorità Giudiziaria in attesa dei successivi sviluppi processuali.

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