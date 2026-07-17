Avola, la Polizia ritrova bici di valore rubata, la restituisce al legittimo proprietario e denuncia il ladro

Avola, 17 Luglio 2026 – – Agenti della Polizia di Stato, in servizio alla Squadra di Polizia Giudiziaria del Commissariato di P.S. di Avola, hanno denunciato un uomo di 48 anni per il reato di furto.

In specie, il denunciato aveva rubato a Noto una bicicletta di ingente valore e il proprietario ne denunciò il furto presso il Commissariato netino.

La sinergica azione dei due Uffici di Polizia ha condotto gli investigatori avolesi ad esaminare alcune immagini tratte dalle telecamere di videosorveglianza che hanno consentito l’identificazione e la denuncia del ladro.

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