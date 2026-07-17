Nuovi autovelox per sei mesi sulla Ragusa-Marina e per Santa Croce Camerina

RAGUSA, 17 Luglio 2026 – La sicurezza lungo le principali arterie viarie della provincia di Ragusa riceve un importante potenziamento protettivo. La Giunta comunale di Ragusa ha nei fatti approvato l’installazione di due nuovi dispositivi di rilevazione elettronica della velocità in punti nevralgici del territorio, in particolar modo mirati a mitigare i rischi legati ai flussi di traffico estivo verso il litorale e le frazioni marinare. I rilevatori saranno operativi in via temporanea per una durata di sei mesi e agiranno come strumenti di prevenzione attiva in tratti stradali storicamente caratterizzati da criticità severe.

I nuovi autovelox stradali, autorizzati in conformità alle linee guida del Prefetto di Ragusa, saranno posizionati nei seguenti punti strategici. Sulla Strada Provinciale 25, che collega Ragusa a Marina di Ragusa, il primo dispositivo entrerà in funzione al chilometro 15+300, precisamente in corrispondenza del bivio per contrada Camemi. Il secondo rilevatore troverà invece collocazione sulla Strada Provinciale 60, nota come via Ragusa Malavita-Santa Croce Camerina, al chilometro 1+400 nei pressi della zona di contrada Puntarazzi.

L’efficacia tecnologica della misura risiede nella natura bidirezionale della rilevazione complessiva. Questa tecnologia permette infatti di monitorare contemporaneamente i flussi in ambo i sensi di marcia, garantendo una copertura totale e continuativa sia per i veicoli diretti verso le spiagge sia per quelli in transito opposto verso l’entroterra del capoluogo ibleo.

La decisione dell’amministrazione comunale si fonda su una stretta necessità di tutela della pubblica incolumità, legata a dati storici che evidenziano frequenti violazioni dei limiti di velocità e tassi di incidentalità superiori alla media della rete viaria locale. L’installazione di questi strumenti si rivela cruciale per sradicare condotte di guida pericolose in segmenti stradali dove la conformazione geometrica e l’alta intensità di traffico aumentano esponenzialmente il rischio di impatti gravi o ribaltamenti autonomi.

Il sindaco di Ragusa, Peppe Cassì, ha evidenziato che l’iniziativa punta a proteggere gli utenti della strada in un periodo dell’anno in cui il sovraccarico di flussi turistici mette a dura prova la viabilità della SP 25 e della SP 60. L’intervento copre nello specifico due dei quattro siti complessivi che il decreto prefettizio ha già validato sul territorio comunale. L’assessore alla Polizia Locale, Giovanni Gurrieri, ha a sua volta ribadito la natura preventiva e temporanea dell’ordinanza, confermando che il monitoraggio bidirezionale rappresenta ad oggi la soluzione tecnologica più idonea per ottimizzare le risorse di controllo senza appesantire la presenza fisica delle pattuglie su strada.

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