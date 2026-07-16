Modica. Incendio sulla Collina di Monserrato: roghi ancora attivi, sospese le operazioni di spegnimento

MODICA, 16 Luglio 2026 – La Collina di Monserrato sta vivendo ore di forte apprensione a causa di un incendio divampato nel pomeriggio di oggi. Le fiamme, alimentate dalle condizioni meteo proibitive, hanno tenuto impegnate per ore le squadre di soccorso.

Al momento, sono due i fronti ancora attivi che interessano l’area. A causa del calare del buio, che rende estremamente pericolose e tecnicamente impraticabili le operazioni di volo dei mezzi aerei e complesse quelle di terra, le attività di spegnimento sono state temporaneamente sospese. Tuttavia, la zona non è stata abbandonata: è stato predisposto un presidio costante da parte dei Vigili del Fuoco e della Guardia Forestale, che monitoreranno l’evolversi della situazione durante tutta la notte per scongiurare il propagarsi del fuoco verso le aree più sensibili.

L’episodio odierno si inserisce in un contesto climatico critico: le temperature torride di queste ore, destinate ulteriormente ad aumentare, rendono il territorio una polveriera, dove anche una minima distrazione può avere conseguenze devastanti.

Proprio in ragione della fragilità del nostro territorio, arriva un richiamo forte e necessario al senso di responsabilità collettiva. È fondamentale che ogni cittadino faccia la propria parte nel rispetto delle norme di prevenzione.

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