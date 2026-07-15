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Modica | Politica

Modica, rumore di tombini e caditoie: il consigliere Spadaro interroga l’Amministrazione per il ripristino della quiete pubblica

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MODICA, 15 Luglio 2026 – Il consigliere comunale Giovanni Spadaro ha presentato un’interrogazione a risposta scritta rivolta al Sindaco e all’Assessore competente per denunciare il crescente disagio causato dalla rumorosità di caditoie e tombini stradali presenti sul territorio di Modica. L’iniziativa nasce a seguito di numerose segnalazioni raccolte tra i residenti di diverse aree della città, i quali lamentano il continuo e molesto frastuono provocato dal passaggio dei veicoli sopra i chiusini e le griglie stradali.

Il problema, secondo quanto evidenziato nell’atto ispettivo, non rappresenta solo una questione di decoro urbano, ma incide significativamente sulla qualità della vita dei cittadini, diventando particolarmente insopportabile durante le ore notturne, quando il rumore costante compromette il riposo delle persone. Nella maggior parte dei casi, tali criticità sono causate dal naturale deterioramento dei materiali o da un non corretto fissaggio delle strutture metalliche alla sede stradale.

Richiamando il dovere dell’Amministrazione comunale di garantire la manutenzione costante della rete viaria e delle sue pertinenze per assicurare condizioni di sicurezza e vivibilità, il consigliere Spadaro chiede chiarezza sulla gestione del problema. Nello specifico, l’interrogazione mira a comprendere se il Comune sia già a conoscenza della situazione e se siano stati programmati monitoraggi tecnici volti a individuare le zone più colpite.

L’obiettivo finale dell’atto è quello di sollecitare un piano di interventi chiari, sia in termini di manutenzione straordinaria che di eventuale sostituzione delle caditoie difettose, con l’intento di risolvere definitivamente la problematica. Il consigliere ha inoltre richiesto di conoscere le tempistiche certe per l’esecuzione di tali lavori, dando priorità alle aree da cui provengono il maggior numero di reclami da parte dei residenti, in attesa di un riscontro formale da parte degli organi esecutivi di Palazzo San Domenico.

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