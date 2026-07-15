Vasto incendio a Modica in contrada Monserrato-Caitina: in attesa dei Canadair per le operazioni di spegnimento

MODICA, 15 Luglio 2026 – Una situazione di grave criticità si sta verificando in queste ore in contrada Monserrato-Caitina, dove un vasto incendio di sterpaglie e macchia mediterranea sta tenendo impegnate le squadre di soccorso.

Le fiamme, alimentate dal forte vento e dalle temperature elevate che stanno caratterizzando questa giornata di luglio, si sono propagate rapidamente, minacciando la vegetazione circostante e alcune zone di interfaccia con le aree abitate.

La situazione attuale

Sul posto sono già presenti le squadre dei Vigili del Fuoco, che stanno operando senza sosta per tentare di contenere il fronte del fuoco. Tuttavia, a causa dell’estensione del rogo e della conformazione del terreno, che rende particolarmente difficoltoso l’accesso ai mezzi di terra, l’intervento si sta rivelando estremamente complesso.

Le autorità competenti hanno già richiesto il supporto aereo: si è in attesa dell’arrivo dei Canadair per poter effettuare lanci d’acqua dall’alto, operazione ritenuta fondamentale per domare l’incendio prima che possa estendersi ulteriormente verso altre zone sensibili.

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