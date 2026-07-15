Monterosso Almo. Domenica “Le Radici del Gusto”: il gelato artigianale protagonista del secondo appuntamento di Sapori Ibleidi

MONTEROSSO ALMO, 15 luglio 2026 – Dopo il successo del primo appuntamento a Chiaramonte Gulfi, il viaggio di Sapori Ibleidi prosegue domenica 19 luglio facendo tappa a Monterosso Almo. Dalle ore 18, Piazza San Giovanni ospiterà “Le Radici del Gusto”, un pomeriggio dedicato al gelato artigianale, tra degustazioni, laboratori, animazione e momenti di approfondimento sulla storia di uno dei prodotti simbolo della tradizione siciliana. L’iniziativa rientra nel progetto promosso dall’Unione dei Comuni Ibleide nell’ambito del bando regionale “Sicilia che piace”, finanziato dall’Assessorato regionale alle Attività Produttive, con l’obiettivo di valorizzare le produzioni tipiche e promuovere in maniera unitaria i territori di Chiaramonte Gulfi, Giarratana, Monterosso Almo e Buccheri. In serata, dalle 20,30, appuntamento con la musica con “Made in Italy”, cover band dei Ricchi e Poveri. La scelta del gelato artigianale non è casuale. Sui Monti Iblei, infatti, prima dell’arrivo della refrigerazione moderna, durante l’inverno la neve veniva raccolta e conservata nelle antiche neviere, profonde costruzioni in pietra isolate con paglia e frasche che permettevano di mantenerla per mesi. Nei periodi più caldi quella preziosa riserva di ghiaccio veniva utilizzata per preparare granite e i primi gelati artigianali, dando origine a una tradizione che ancora oggi rappresenta una delle eccellenze gastronomiche della Sicilia. L’appuntamento vuole proprio raccontare questo legame tra storia, territorio e sapori, trasformando il centro storico di Monterosso Almo in uno spazio di incontro e scoperta per famiglie, visitatori e appassionati del buon cibo. “Dopo la splendida giornata vissuta con il Carnevale d’Estate domenica scorsa – afferma il sindaco di Monterosso Almo, Salvatore Pagano – invitiamo tutti a tornare nel nostro borgo anche questa domenica 19 luglio per vivere un’altra serata all’insegna della convivialità. “Le Radici del Gusto” sarà un’occasione per conoscere una parte importante della nostra storia, riscoprire antiche tradizioni e trascorrere qualche ora in uno dei borghi più belli degli Iblei, tra buon cibo, cultura e divertimento”. L’iniziativa conferma anche il percorso condiviso avviato dai quattro Comuni dell’Unione Ibleide, che hanno scelto di promuoversi come un’unica destinazione attraverso il claim “Ibleide – un mare di verde”, valorizzando natura, borghi ed eccellenze agroalimentari. “Il bando Sicilia che piace – sottolinea il presidente dell’Unione dei Comuni Ibleide, Mario Cutello – ci sta offrendo la possibilità di raccontare il territorio in maniera nuova. Per la prima volta i quattro Comuni lavorano davvero insieme con una strategia condivisa di promozione, anche attraverso i social e i canali digitali, creando un racconto unitario dell’Ibleide. Ogni appuntamento mette in luce un’eccellenza diversa, ma il vero valore aggiunto è la collaborazione tra le amministrazioni, che stanno costruendo un progetto destinato a rafforzare l’identità e l’attrattività dell’intero comprensorio”. Dopo Chiaramonte Gulfi e Monterosso Almo, il calendario di Sapori Ibleidi proseguirà nei prossimi mesi con nuove tappe a Giarratana e Buccheri, continuando a raccontare, attraverso il gusto, l’identità autentica dell’entroterra ibleo.

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