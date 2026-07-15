Pd Comiso. “Intitolare via o piazza a Pietro Ingrao”, Scollo e Bellassai presentano mozione

Comiso, 15 luglio 2026 – La segreteria del Partito Democratico di Comiso, insieme ai consiglieri comunali Gigi Bellassai e Gaetano Scollo che l’hanno formalizzata in aula, annuncia la presentazione in Consiglio comunale della mozione per l’intitolazione di una via o piazza cittadina alla memoria di Pietro Ingrao (1915-2015), una delle figure più alte e autorevoli della storia repubblicana. La mozione, depositata il 9 luglio 2026, nasce dalla volontà del Pd di Comiso di rendere omaggio a un protagonista assoluto della vita istituzionale italiana, già presidente della Camera dei Deputati dal 1976 al 1979, riconosciuto da tutte le forze politiche come uomo di straordinario rigore morale, indipendenza di pensiero e profondo rispetto delle istituzioni parlamentari.

Nel documento, i proponenti ricordano come Ingrao abbia incarnato la “coscienza critica” del Paese, contribuendo alla maturazione democratica dell’Italia e promuovendo una visione della politica fondata sul pluralismo, sul dialogo e sulla partecipazione delle classi popolari.

La mozione sottolinea inoltre il legame storico e ideale tra Ingrao e la Sicilia: la famiglia paterna era originaria di Grotte (Agrigento) e lo stesso Ingrao ha sempre dichiarato il valore formativo della cultura siciliana nella sua esperienza politica. Comiso, in particolare, occupa un posto significativo nella sua biografia: negli anni Ottanta fu presente e partecipe nei momenti cruciali della vita cittadina, contribuendo al dibattito nazionale sul Mediterraneo, sul disarmo e sulla cultura della pace.

Per queste ragioni, il Partito Democratico ritiene che l’intitolazione di uno spazio pubblico a “Pietro Ingrao – Statista e Presidente della Camera” rappresenti un atto doveroso e profondamente coerente con la storia civile della città. La normativa vigente consente pienamente l’avvio dell’iter amministrativo, essendo trascorsi più di dieci anni dalla scomparsa dello statista.

La mozione impegna il sindaco e la Giunta: ad avviare l’iter per individuare una via, piazza o spazio pubblico idoneo; a organizzare, in occasione della cerimonia di intitolazione, un momento pubblico di approfondimento, coinvolgendo associazioni e scuole, affinché le nuove generazioni possano conoscere e comprendere l’eredità politica e morale di Ingrao. La segreteria del Pd e i consiglieri Bellassai e Scollo auspicano che il Consiglio comunale voglia discutere e approvare la mozione nella prima seduta utile, riconoscendo il valore universale di una figura che ha dedicato la propria vita ai principi della democrazia, della pace e della giustizia sociale.

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