L’OdCec Ragusa rafforza il dialogo istituzionale con la CamCom del Sud Est Sicilia

Ragusa, 15 luglio 2026 – L’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Ragusa rafforza il proprio dialogo istituzionale con la Camera di Commercio del Sud Est Sicilia. Nella sede camerale di Ragusa, si è svolto un incontro definito “costruttivo e operativo” dalle parti, con l’obiettivo di migliorare la qualità dei servizi offerti ai professionisti e rendere più fluido il rapporto tra Ordine ed Ente. Ad accogliere la delegazione dell’Odcec il commissario straordinario della Camera di Commercio, dott. Antonio Belcuore, e la responsabile della sede di Ragusa, dott.ssa Giovanna Licitra, che hanno manifestato piena disponibilità a consolidare un percorso di collaborazione stabile e diretto. Da parte dell’Ordine erano presenti il presidente Michelangelo Aurnia e la vicepresidente Tiziana Vitale, delegata ai rapporti con la Camera di Commercio, insieme ai componenti del Consiglio.

Durante il confronto sono stati assunti impegni concreti. In primo luogo, verranno messi a disposizione contatti diretti con i funzionari competenti, così da agevolare il dialogo e velocizzare la gestione delle pratiche. È stato inoltre espresso l’auspicio di un rafforzamento degli organici, ritenuto indispensabile per ridurre i tempi di evasione delle richieste e migliorare l’efficienza complessiva degli uffici. La Camera di Commercio ha anche manifestato la propria disponibilità a promuovere momenti formativi condivisi, rivolti ai commercialisti, per approfondire le procedure telematiche e favorire una gestione più efficace delle pratiche amministrative. Il clima dell’incontro è stato improntato alla collaborazione e alla volontà di costruire un rapporto sempre più sinergico tra istituzioni e professionisti. Un passo avanti significativo, che punta a rendere i servizi più efficienti e a rispondere con maggiore tempestività alle esigenze della categoria.

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