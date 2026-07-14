  • 14 Luglio 2026 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
  • 14 Luglio 2026 -
Cronaca giudiziaria | Modica | News in primo piano

Violenza e minacce contro l’ex compagna. 28 mesi di reclusione per un modicano

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

RAGUSA, 14 Luglio 2026 – Il Giudice monocratico di Ragusa, Giovanni La Terra, ha emesso la sentenza di condanna nei confronti dell’imputato, un uomo di Modica di 63 anni, accusato di stalking  e lesioni personali aggravati nei confronti di una 40enne.
L’uomo, difeso dall’avvocato Andrea Caruso, è stato condannato a una pena di due anni e quattro mesi di reclusione. Il Tribunale ha, inoltre, disposto il risarcimento dei danni in favore della parte civile, patrocinata dall’avvocato Fabio Borrometi, da quantificarsi in una separata sede. A titolo di provvisionale immediatamente esecutiva, il giudice ha stabilito la somma di 4.000 euro. L’imputato è stato, infine, condannato al pagamento delle spese processuali e delle spese di assistenza e rappresentanza legale della parte civile.
Gli atti persecutori e violenti commessi dall’imputato, che hanno poi condotto alla sua condanna, si sarebbero susseguiti dal novembre 2022 fino al gennaio 2023. A seguito della fine della loro relazione sentimentale, e in particolar modo dopo aver visto una foto della donna su Facebook in compagnia di altre persone il 12 novembre 2022, l’uomo avrebbe iniziato a inviarle una moltitudine di messaggi WhatsApp ed email. In questi messaggi avrebbe alternato richieste di poter tornare insieme o di parlare, a pesanti insulti e minacce di presentarsi sotto casa sua.
Avrebbe, inoltre, messo in atto una serie di pedinamenti utilizzando veicoli diversi. Oltre a seguirla, avrebbe cercato ossessivamente di rintracciarla interrogando le persone a lei vicine: si sarebbe recato presso l’abitazione della vittima chiedendo informazioni prima alla madre e poi alla figlia di lei, rifiutandosi persino di lasciare il garage condominiale nonostante i ripetuti inviti ad andarsene. Si sarebbe anche presentato in diverse occasioni sul luogo di lavoro della donna, arrivando a chiedere al responsabile della struttura dove ella si trovasse,  appostandosi ad aspettarla anche fuori dal suo parrucchiere a Modica.
La condotta sarebbe sfociata in aperta violenza fisica il 13 dicembre 2022. In quell’occasione, l’uomo avrebbe afferrato il braccio sinistro dell’ex compagna, costringendola con la forza a entrare nella sua vettura. Una volta all’interno dell’abitacolo, l’avrebbe immobilizzata tenendole il collo con una mano e bloccandole le braccia con l’altra, provocandole lesioni e contusioni a spalla, braccio e polso giudicate guaribili in sette giorni. Durante l’aggressione l’avrebbe ripetutamente insultata e ha minacciato di morte lei e la sua famiglia, urlandole che l’avrebbe distrutta e che quello era “solo l’antipasto”. L’assalto si sarebbe interrotto unicamente grazie all’intervento dei titolari di un bar limitrofo, che avrebbero permesso alla vittima di divincolarsi e fuggire.
Nonostante questo grave episodio, le persecuzioni non si sarebbero arrestate: il 25 dicembre l’imputato si sarebbe avvicinato nuovamente all’ingresso del domicilio della donna e, il 30 dicembre, si sarebbe introdotto nel suo condominio. In quest’ultima occasione, incrociando l’ex compagna e la figlia, avrebbe preteso che la donna ritirasse la denuncia sporta contro di lui, ribadendo che non se ne sarebbe andato fino a quando non le avesse parlato di persona. Questi comportamenti reiterati hanno cagionato nella vittima un grave e perdurante stato di ansia e paura, costringendola ad alterare le proprie abitudini di vita, a chiudersi in casa o ad allontanarsi per alcuni periodi da Modica per tutelare la propria incolumità.

© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA
Radio RTM Modica
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube