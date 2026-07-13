V^ tappa Coppa Sicilia su strada: ad Avola podi e applausi per la Motyka Bike School Modica

Modica, 13 luglio 2026 – Ancora una giornata da incorniciare per i giovani ciclisti della Motyka Bike School Modica, che ieri sono stati impegnati ad Avola nella quinta tappa di Coppa Sicilia su strada.

I giovani atleti del sodalizio giallonero, infatti,sono stati tra i protagonisti della quarta prova, conquistando diversi podi e dimostrando ancora una volta, qualora ce ne fosse bisogno, il grande lavoro svolto dallo staff tecnico durante la stagione.

Prestazione da incorniciare per Santiago Borgese (categoria G2M), protagonista di una gara perfetta. Con un’azione decisa fin dalle prime battute, ha preso il comando e ha condotto la corsa in solitaria fino al traguardo, conquistando un meritatissimo 1º posto.

Nella categoria G4M, Simone Adamo e Nicolò Tagliarini hanno interpretato la gara con grande intelligenza tattica, gestendola sin dall’inizio e rimanendo sempre tra i protagonisti. Al termine hanno chiuso rispettivamente al 3º e 4º posto, confermando un’ottima condizione e un’eccellente prova di squadra.

Buona prestazione anche per Dominik Borgese (G5M), che ha guidato la corsa per gran parte della competizione. Un piccolo inconveniente al cambio nel finale gli è costato qualche posizione, ma è riuscito comunque a conquistare un prezioso 3º posto, dimostrando determinazione e carattere.

I risultati ottenuti dai giovani ciclisti modicani, hanno permesso di salire sul podio anche nella classifica delle società partecipanti alla quarta tappa di Coppa Sicilia su strada, dove la Motyka Bike School si è classificata al terzo posto.

Risultati di spessore, che premiano l’impegno, la passione e la continua crescita del vivaio modicano.

“Siamo orgogliosi dei nostri piccoli campioni – dichiara la dirigenza della Motyka Bike School – perchè sono frutti di sacrificio, costanza e spirito di squadra da parte non solo dei ragazzi, ma anche dei tecnici dei dirigenti e delle famiglie. Ci complimentiamo con tutti coloro che ci permettono di ottenere tutto questo sperando di fare sempre meglio pedalata dopo pedalata”.

Prestazione da incorniciare per Santiago Borgese (categoria G2M), protagonista di una gara perfetta. Con un’azione decisa fin dalle prime battute, ha preso il comando e ha condotto la corsa in solitaria fino al traguardo, conquistando un meritatissimo 1º posto.

Nella categoria G4M, Simone Adamo e Nicolò Tagliarini hanno interpretato la gara con grande intelligenza tattica, gestendola sin dall’inizio e rimanendo sempre tra i protagonisti. Al termine hanno chiuso rispettivamente al 3º e 4º posto, confermando un’ottima condizione e un’eccellente prova di squadra.

Buona prestazione anche per Dominik Borgese (G5M), che ha guidato la corsa per gran parte della competizione. Un piccolo inconveniente al cambio nel finale gli è costato qualche posizione, ma è riuscito comunque a conquistare un prezioso 3º posto, dimostrando determinazione e carattere.

Salva