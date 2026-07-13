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Cultura | Modica

“Riflessi d’Anime” a Modica: quando il teatro toglie la maschera e interroga la coscienza

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Modica, 13 luglio 2026 – Una rappresentazione teatrale di notevole spessore culturale, dal titolo “Riflessi d’Anime”, si è tenuta a Modica presso lo Spazio Cultura “Giorgio Sparacino”, una realtà che nella città sta molto crescendo in modo indipendente riscuotendo interesse e attenzione, grazie al figlio Alessandro che ne porta avanti la tradizione e l’amore per i classici attraverso lo “Spazio Cultura” dedicato al Padre.
Quello di ieri sera non è stato un semplice spettacolo, ma un vero e proprio viaggio emotivo “corpo a corpo”, che ha tenuto il pubblico fortemente coinvolto dall’inizio alla fine.
La regia e il testo di Alessandro Sparacino hanno avuto un meccanismo perfetto, un gioco psicologico magnetico in cui i confini tra una giornalista, interpretata da Miriam Pisana, e un’attrice intervistata, Mariella Frasca, si sono dissolti minuto dopo minuto. Il dialogo tra le due protagoniste sulla scena ha reso il tutto suggestivo e accattivante , trasformando il pubblico in un testimone di verità graffianti.
Sul palco, Mariella Frasca e Miriam Pisana sono state semplicemente straordinarie. La loro alchimia è stata tangibile: sono riuscite a dare vita a due figure solo apparentemente opposte, capaci di alternare con una naturalezza disarmante risate taglienti, silenzi pesantissimi e momenti di profonda fragilità. Le loro interpretazioni hanno restituito delle verità esistenziali, perfettamente spogliate di ogni maschera.
“Riflessi d’Anime” è stato uno di quei rari spettacoli che non finisce quando si spengono le luci sul palco, ma che lo spettatore si porta dentro anche sulla strada del ritorno, costringendosi a guardarsi allo specchio. L’applauso prolungato alle due protagoniste della rappresentazione è stato indice del gradimento e dell’interesse suscitato attorno ad una tematica poggiata sul rapporto tra verità e finzione e su riflessioni di carattere esistenziale molto presenti nel nostro tempo.

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