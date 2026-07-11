Scicli, PUG, il sindaco: “Alcuni consiglieri di opposizione preferiscono fare un danno alla città pur di colpire l’amministrazione”

Scicli, 11 luglio 2026 – Nella seduta del 10 luglio 2026 il Consiglio comunale non ha approvato il Piano Urbanistico Generale (PUG).

Hanno votato favorevolmente: Giuseppe Arrabito, Vincenzo Giannone, Lorenzo Bonincontro, Giuseppe Riela.

Si sono astenuti: Marianna Buscema, Bruno Mirabella, Sabrina Micarelli, Licia Mirabella.

La scelta dell’astensione, a giudizio del sindaco Mario Marino, appare sorprendente e ingiustificata vieppiù alla luce della circostanza che nella seduta del 16 giugno scorso l’aula aveva approvato gli emendamenti presentati dal consigliere di opposizione Bruno Mirabella, il che aveva reso il Piano condiviso e pronto per l’approvazione definitiva.

La mancata approvazione del PUG espone ora il Comune al concreto rischio di un commissariamento da parte della Regione Siciliana, che potrebbe nominare un Commissario provveditore per portare a termine il procedimento, sottraendo al Consiglio Comunale la possibilità di decidere il futuro urbanistico di Scicli.

A ciò si aggiunge un’ulteriore preoccupazione: la progettazione del PUG è stata finanziata con risorse della Regione Siciliana. Il mancato completamento dell’iter rischia di vanificare il lavoro svolto e gli investimenti pubblici impiegati, con possibili conseguenze anche sotto il profilo della responsabilità amministrativa qualora gli organi competenti dovessero accertarne i presupposti.

Il sindaco Mario Marino esprime la propria amarezza e delusione: “Pur di colpire l’amministrazione alcuni consiglieri di opposizione i cui nomi sono noti sono disposti a colpire la città. E questo è sinceramente sconcertante”.

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