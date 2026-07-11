Riapre al pubblico il Consultorio Familiare di Comiso

Comiso, 11 luglio 2026 – Riapre al pubblico il Consultorio Familiare. Una storia lunga circa 50 anni quella dei consultori familiari, afferma il Sindaco Mariaria Schembari, nati grazie alla legge 405 del 1975 – ricorda il sindaco di Comiso -. Da allora centinaia di donne innanzitutto, hanno varcato quella soglia per essere assistite, per fare esami e visite, per essere seguite nel percorso del loro essere donne, e oltre a loro, coppie e minori. Dopo tanti anni, era logico apportare modifiche, migliorie e ammodernamenti nelle strutture ASP, come in quella di Comiso che verrà restituita al pubblico il 15 luglio alle ore 11.00, in via Keplero 1, dopo essere stata ospitata per alcuni mesi nella struttura comunale di via Righi. I lavori hanno riguardato la manutenzione straordinaria delle pareti esterne e interne, l’adeguamento dei locali alle norme igienico-sanitarie, la realizzazione di un bagno accessibile alle persone con disabilità e il rifacimento della pavimentazione interna. Ringrazio quindi l’ASP di Ragusa, il Direttore generale, Giuseppe Drago e Nuccia Pace responsabile del Piano aziendale e direttrice dell’U.O.S.D. Coordinamento Consultori per aver inserito Comiso in questo piano di adeguamento strutturale, conclude Schembari, poiché il livello di civiltà di una comunità si misura anche attraverso il grado di servizi all’avanguardia che vengono erogati”.

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