Modica. Lo stadio “Pietro Scollo” avrà la sua “Curva”

Modica, 10 luglio 2026 – Dopo oltre 20 anni di attesa e dopo averla costruita senza mai aver potuto utilizzarla rischiando lo spreco del pubblico denaro, il Pietro Scollo avrà finalmente la sua ‘Curva’. L’annuncio arriva direttamente dal Sindaco di Modica Maria Monisteri. Mercoledì 8 luglio il consiglio provinciale ha deliberato di destinare una somma importante dell’avanzo di gestione dell’Ente all’impiantistica sportiva dei comuni della provincia e la quota destinata a Modica contribuirà a sistemare in modo definitivo la Curva così da poterla aprire in vista del prossimo campionato di serie D. Un modo per dire grazie al Modica calcio ed alla sua proprietà per i sacrifici che hanno compiuto e stanno compiendo per regalare alla nostra Città il calcio di quarta serie e poter programmare un futuro ancora più roseo.

La Curva -o ‘tribuna C’ come la si voglia definire- sarà un settore dedicato alla tifoseria ospite che consentirà di accogliere i supporters di squadre nobili come la Reggina o il Messina e delle ‘rivali’ di sempre del Modica senza avere problemi di ordine pubblico considerato che stiamo già lavorando, secondo disposizioni della Questura e indicazioni ricevute dopo incontri avuti direttamente con il Questore, Salvatore Fazzino, alla predisposizione di collegamenti viari che permettano di non far collidere l’ingresso allo stadio dei nostri tifosi con quelli delle altre squadre.

L’apertura della curva, conclude il Primo Cittadino, consentirà a poter destinare tutta la tribuna B ai tifosi del Modica, nel ‘cuore più caldo’ del tifo rossoblù”

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