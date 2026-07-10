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Attualità | Scicli

Esito negativo delle analisi sul mare di Cava d’Aliga: le acque sono balneabili

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Tempo di lettura: 2 minuti

Scicli, 10 luglio 2026 – In riferimento ad alcune segnalazioni circolate nei giorni scorsi circa un presunto inquinamento del tratto di mare antistante Cava d’Aliga, l’Amministrazione comunale informa la cittadinanza che sono stati tempestivamente effettuati accurati campionamenti e analisi delle acque marine.

I controlli, eseguiti su campioni prelevati fino a circa 800 metri dalla battigia, hanno dato esito negativo, confermando che le acque sono perfettamente balneabili e che non sussiste alcun pericolo per la salute pubblica.

L’Amministrazione comunale ribadisce il proprio costante impegno nel monitoraggio del territorio e nella tutela della salute dei cittadini e dei numerosi turisti che in questo periodo frequentano il litorale sciclitano.

Si invita, inoltre, chiunque rilevi situazioni che ritenga meritevoli di attenzione ad evitare la diffusione di allarmismi generalizzati, che rischiano di arrecare un ingiustificato danno all’immagine della città e del suo comparto turistico. Eventuali segnalazioni devono essere trasmesse tempestivamente agli uffici comunali competenti o alle autorità preposte, affinché possano essere svolte tutte le necessarie verifiche.

L’Amministrazione continuerà a garantire la massima vigilanza e ad informare con trasparenza la cittadinanza sugli esiti dei controlli effettuati.

© Riproduzione riservata

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1 commento su “Esito negativo delle analisi sul mare di Cava d’Aliga: le acque sono balneabili”

  1. Palombaro ciclista

    Anni fa, un tubo fognario celato negli scogli ( sotto il dismesso ristorante ) versava liquami a mare….
    Ora il (i ) tubo si trovano poco più ad ovest, e non è detto che scaricano ancora ( autorizzati ? )..
    Il PARF funziona, o va in tilt?
    Vuoi vedere che sono ancora i villaggi ad est a versare?
    C’entrano i tubi di troppo pieno di Costa di Carro o di Punta Corvo?
    O sono i tubi di troppo pieno di Donnalucata?
    E se fosse il tubo divelto dalle mareggiate ( c.da Arizza )…

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