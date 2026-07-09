Modica, colpaccio in attacco: arriva il bomber argentino Ignacio Pierce

MODICA, 09 Luglio 2026 – Il Modica Calcio mette a segno un innesto di assoluto spessore per il proprio reparto offensivo. La società ha infatti ufficializzato l’ingaggio dell’attaccante argentino Nacho Pierce, reduce da una stagione straordinaria.

Pierce è stato il punto di riferimento e giocatore di punta del Kamarat nel campionato di Eccellenza Sicilia (girone A) per la stagione 2025-26. Una scelta, quella della dirigenza rossoblù, dettata dai numeri impressionanti del calciatore: il bomber argentino ha, infatti, chiuso l’ultima annata calcistica laureandosi capocannoniere assoluto del torneo, grazie a ben 16 reti messe a segno durante la stagione regolare.

Con questo acquisto, il Modica si assicura un profilo di grandissima efficacia sotto porta, pronto a trascinare la squadra a suon di gol e a far sognare i tifosi per il prossimo campionato.

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