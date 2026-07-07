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Modica, situazione di pericolo al viadotto Guerrieri. Riceviamo

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07  Luglio 2026 – Con la presente desidero segnalare la grave situazione che si sta verificando sul viadotto Guerrieri a Modica durante i lavori in corso.

Oltre alle lunghe code e ai notevoli disagi per la circolazione, si stanno verificando episodi particolarmente pericolosi: alcuni automobilisti e mezzi pesanti attraversano il senso unico alternato con il semaforo rosso, mettendo seriamente a rischio la sicurezza degli utenti della strada che transitano regolarmente con il verde.

Si chiede pertanto un tempestivo intervento mediante un maggiore controllo della viabilità, anche con la presenza della Polizia Locale nelle ore di maggiore traffico, al fine di prevenire incidenti e garantire il rispetto della segnaletica.

Confidando in un rapido riscontro

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