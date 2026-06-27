Grande successo a Modica per il Concerto del Coro UNITRE

Modica, 27 giugno 2026 – La bellissima Chiesa del Carmine ha accolto ieri 26 giugno, in una serata di grandissima partecipazione, il Concerto del Coro dell’UNITRE di Modica, uno degli appuntamenti più attesi dell’anno culturale dell’associazione. L’evento, impreziosito dalla presenza di un pubblico numeroso e caloroso, si è trasformato in un viaggio musicale capace di unire tradizione, emozione e bellezza.

L’apertura è stata affidata al saluto istituzionale del vicepresidente Ignazio Pagano Mariano, che ha ringraziato il Parroco Don Antonio Sparacino per l’ospitalità e ha ricordato il valore del concerto come momento di comunità e condivisione, di cultura e di amicizia.

Guidato dalla Maestra Claudia Perrone e accompagnato alla tastiera dal Prof. Giovanni Rosa, il Coro UNITRE ha proposto un repertorio vario e coinvolgente, capace di attraversare epoche, generi e atmosfere differenti. Il pubblico ha ascoltato con emozione tanti brani, tra cui hanno spiccato i brani Lauratu, canto della tradizione modicana recuperato dal gruppo Mótuka e Moon River, interpretato dalla Maestra Claudia Perrone come voce solista.

La serata ha visto anche la partecipazione straordinaria del Coro Josquin Des Prez, realtà corale d’eccellenza del nostro territorio, diretto dal Maestro Giuseppe Scucces, accolto con un caloroso applauso. La loro esibizione ha aggiunto prestigio e varietà al programma, confermando la ricchezza del panorama corale modicano.

L’atmosfera è stata quella delle grandi occasioni: applausi convinti, emozione palpabile e un forte senso di comunità. Il concerto ha dimostrato ancora una volta la capacità dell’UNITRE di Modica di creare eventi culturali di qualità, capaci di coinvolgere generazioni diverse e di valorizzare sia la musica colta sia la tradizione popolare.

La serata si è conclusa con un sentito ringraziamento ai presenti e con l’invito a continuare a sostenere le attività culturali dell’associazione. Un evento che ha lasciato nel pubblico la sensazione di aver vissuto qualcosa di autentico, curato e profondamente condiviso.

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