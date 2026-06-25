Ragusa. Potenziamento Rete di monitoraggio sismico

Ragusa, 25 giugno 2026 – L’assessore alla protezione civile Giovanni Iacono comunica che il Comune di Ragusa potenzierà la propria rete di monitoraggio sismico con due azioni:

“Una è la realizzazione dell’Osservatorio Sismico Urbano nella città di Ragusa in collaborazione con l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) di Catania (parte sismica) e di Palermo (parte geochimica). L’osservatorio prevede nella città di Ragusa, l’installazione di n. 7 stazioni di monitoraggio comprese alcune cavità ipogee (latomie) sottostanti parti abitate del Comune di Ragusa qui oltre ad una stazione OSU si prevede l’apposizione di fessurimetri ed estensimetri nelle porzioni delle volte monitorate. Altre stazioni saranno dislocate in altri siti in città. Le stazioni di monitoraggio potranno concorrere alla possibile costituzione del “Centro Provinciale di Monitoraggio dei Rischi naturali e antropici” presso il Libero Consorzio di Ragusa con la sezione INGV di Catania-Osservatorio Etneo;

l’altra è il progetto ‘Waveguard’ finanziato all’interno del programma di cooperazione Interreg VI-A Italia-Malta di cui il Comune fa parte da anni e gestisce la stazione di rilevazione Calypso all’interno del presidio di protezione civile del porto di Marina di Ragusa. Il progetto Waveguard con l’Università di Catania Dipartimento scienze biologiche e geologiche prevede l’installazione di un array sismico in un area individuata a San Giacomo così da migliorare la capacità di rilevare, localizzare, caratterizzare i segnali sismici registrati nel territorio.”

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