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Pozzallo: malore fatale davanti a una pizzeria, muore un uomo sotto gli occhi del figlioletto

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POZZALLO, 24 Giugno 2026 – Una serata estiva che doveva essere all’insegna della spensieratezza si è trasformata in tragedia ieri sera a Pozzallo. Un uomo di circa 58 anni è deceduto improvvisamente a causa di un arresto cardiaco, davanti agli occhi della propria famiglia e dei passanti.
Il dramma si è consumato sul lungomare della nota località balneare, nei pressi della pizzeria “Scordapene”. L’uomo si è accasciato improvvisamente al suolo, colto da un infarto fulminante che non gli ha lasciato scampo.
Immediata è scattata la solidarietà e la macchina dei soccorsi tra i presenti. Alcuni testimoni si sono subito attivati per praticare il massaggio cardiaco nel disperato tentativo di tenere in vita l’uomo, in attesa del personale sanitario. Poco dopo è giunta sul posto un’ambulanza del 118: i medici e i paramedici hanno avviato le manovre di rianimazione avanzate, proseguendo a lungo il massaggio. Purtroppo, ogni sforzo si è rivelato vano e dopo pochi minuti i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo.
Sul luogo della tragedia erano presenti anche la moglie e i tre figli maschi della vittima. Un dettaglio straziante ha reso la vicenda ancora più dolorosa: mentre fuori si consumava il dramma e i soccorritori tentavano l’impossibile, il figlio più piccolo, del tutto inconsapevole di quanto stesse accadendo al padre, si trovava all’interno del locale, intento a colorare e a giocare con un’amichetta.
La comunità locale è rimasta profondamente scossa dall’accaduto. In segno di rispetto per il dolore della famiglia, colpita da una perdita così improvvisa e devastante, l’attività del locale è stata interrotta.

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