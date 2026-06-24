Roma. La Cassazione da ragione al Comune di Pozzallo sulle forniture elettriche: salvati oltre 2 milioni di euro

ROMA, 24 Giugno 2026 – La Corte Suprema di Cassazione ha confermato in via definitiva l’esito favorevole già ottenuto dal Comune di Pozzallo nella complessa vicenda giudiziaria relativa alle forniture di energia, dichiarando inammissibile il ricorso proposto da Sace FCT S.p.A. Lo studio legale Rizza di Modica ha assistito e difeso l’Amministrazione comunale in tutti i gradi di giudizio, mantenendo una linea difensiva solida e coerente che ha condotto a una serie ininterrotta di successi sino al definitivo pronunciamento della Suprema Corte. Una vittoria che, tradotto in soldoni, ed è il caso di dirlo, permette di risparmiare un interessante gruzzolo viste anche le asfittiche casse comunali, tediate dal dissesto finanziario in cui versa il Comune da tanti mesi.

Si chiude così una controversia di particolare rilievo (iniziata nel 2021), il cui esito assume una duplice importanza. Sotto il profilo economico, la decisione tutela l’interesse pubblico garantendo un beneficio finanziario stimabile in oltre due milioni di euro per le casse comunali. Sotto il profilo strettamente civilistico e amministrativo, la pronuncia della Cassazione consolida l’orientamento giurisprudenziale in materia, ribadendo principi di fondamentale rilevanza per il settore.

Questo traguardo professionale conferma come il rigore metodologico, l’approfondito studio degli atti e la continuità nell’assistenza legale nei diversi gradi di giudizio costituiscano fattori determinanti per la risoluzione dei contenziosi più complessi.

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