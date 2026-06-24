Pozzallo. Una serie di furti sulla spiaggia di Pietrenere allarma cittadini e turisti

POZZALLO, 24 Giugno 2026 – Non di rado, in questi giorni, specie sui social network, ci si potrebbe imbattere in frasi come questa: “Mi hanno rubato lo zaino con gli occhiali di mia figlia dentro” oppure “Si sono portati via il mio astuccio in spiaggia dove c’erano chiavi di casa e cellulare”. Una serie di piccoli furti sta, difatti, interessando la spiaggia di Pietrenere, dove qualche malvivente “arrotonda” la giornata compiendo queste malefatte.

Una serie di furti sotto l’ombrellone sulla spiaggia di Pietrenere, difatti, sta causando preoccupazione tra bagnanti e gestori dei lidi, con numerose segnalazioni sui social network riguardo a zaini e oggetti personali rubati. I turisti chiedono un potenziamento dei controlli, mentre le autorità sono allertate per prevenire ulteriori episodi nel picco della stagione estiva. “È consigliabile la massima prudenza – ci dicono alcuni gestori di lido – evitare di portare oggetti di valore e collaborare con i vicini di ombrellone per la vigilanza”. Ma tant’è che, proprio con l’inizio della stagione estiva, i furti sono cresciuti in particolar modo sulla spiaggia ai piedi della torre Cabrera.

L’episodio più recente è avvenuto due giorni fa, lunedì, dove ignoti hanno rubato due telefoni cellulari Samsung lasciati incustoditi sulla spiaggia. Il danno complessivo ammonta a circa 600 euro. Sempre sulla stessa spiaggia, qualche giorno prima, una bagnante ha denunciato il furto del proprio zaino mentre si trovava in spiaggia. All’interno custodiva un Samsung S25, un portafoglio con diverse banconote da cinquanta euro, carte bancarie e altri documenti personali. Altri hanno denunciato piccoli furti come occhiali da sole o oggetti di valore inferiore.

La tecnica sembra essere sempre la stessa. Uno zaino o una borsa lasciati sotto l’ombrellone, un rapido sguardo per vedere se ci sono occhi indiscreti attorno, la presa dell’oggetto e la conseguente fuga, magari senza neanche correre al fine di non destare ulteriori sospetti.

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