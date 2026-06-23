La Sicilia fa vibrare Ferrara: il Modica Gospel Academy incanta il Ferrara Summer Festival

MODICA, 23 Giugno 2026 – Il 21 giugno non ha rappresentato soltanto la Giornata Internazionale della Musica, ma è stato il giorno memorabile in cui la Sicilia ha fatto letteralmente vibrare il cuore dell’Emilia-Romagna. Il Modica Gospel Academy, guidato dal carismatico Maestro Giorgio Rizza, è volato a Ferrara per rappresentare ufficialmente la nostra Regione sul prestigioso palcoscenico dell’Italian Gospel Choir. Si tratta di una realtà di assoluto rilievo nel panorama nazionale, che vanta l’onore di ben due Medaglie di Rappresentanza del Presidente della Repubblica. In occasione della Festa della Musica 2026, questo straordinario coro gospel nazionale si è esibito in una formazione imponente di ben trecento cantanti provenienti da ogni angolo d’Italia. Le voci, unite in un abbraccio generazionale senza età, hanno indossato l’immancabile e iconico abito blu celebrativo impreziosito dal tricolore, sprigionando un’energia corale travolgente, amplificata e supportata dal vivo da un’orchestra composta da tredici elementi.

Nella suggestiva cornice del Ferrara Summer Festival, i dodici cantanti del Modica Gospel Academy e il loro Direttore, eccezionalmente sul palco anche in veste di corista, hanno regalato al numerosissimo pubblico presente un’autentica ondata di adrenalina. Gli artisti hanno portato in scena tutto il calore, l’orgoglio e la passione travolgente della terra siciliana, trascinati dalla direzione artistica, organizzativa e dalle straordinarie voci soliste di Francesco Zarbano (presidente), Alessandro Pozzetto (direttore) e Alex Negro (vicedirettore).

Il Maestro Giorgio Rizza ha espresso così tutta la sua emozione a margine dell’evento: «Vedere i nostri ragazzi cantare su un palcoscenico così prestigioso, uniti alla Nazionale Gospel insieme ad altre ventisette corali provenienti da tutta Italia, è stata un’emozione indescrivibile. Abbiamo portato a Ferrara non solo la nostra musica, ma l’anima stessa e il calore della Sicilia. Torniamo a casa con il cuore colmo di gratitudine e con una nuova, grandissima energia».

Questa straordinaria esibizione ha confermato ancora una volta l’alto livello artistico raggiunto dal Modica Gospel Academy, consolidando la sua posizione come punto di riferimento culturale e musicale imprescindibile non solo per il territorio ibleo, ma per l’intera Isola. Il successo del progetto è stato possibile anche grazie a importanti sinergie istituzionali e territoriali, godendo, tra le altre, della prestigiosa partnership del Consorzio per la Tutela del Cioccolato di Modica IGP.

Un plauso immenso va a tutti i protagonisti iblei che, con il talento e la determinazione delle loro voci, hanno fatto risuonare i colori della Sicilia tra le fila della Nazionale Gospel Italiana. Insieme al Maestro Giorgio Rizza, sono saliti sul palco i coristi Sara Agosta, Carla Barone, Donatello Barone, Marcella Bonomo, Gianluca Burderi, Saro Cannizzaro, Pina Cataldi, Dalila Causarano, Tony Gagliolo, Eleonora Micieli, Gioena Nania e Mary Zaccone.

Il Modica Gospel Academy rivolge infine un caloroso ringraziamento a tutti i partner commerciali che hanno creduto fortemente in questa trasferta e hanno contribuito con entusiasmo alla realizzazione del progetto. Tra le realtà locali di Modica si ringraziano Pollo Modicanello, Sfizi Golosi “U Nicu”, La Legumeria, Farmacia Floridia, Gruppo Inventa, Il Valentino, Start Palestra e Bar Fucsia; per il territorio di Pozzallo il Fitness Club, insieme ai partner tecnici Officina Basile e Laboratorio 78 di G. Ragusa.

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