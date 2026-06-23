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Acate | Politica

M5S: Marco Distefano è il nuovo rappresentante del Network Giovani di Acate

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Acate, 23 giugno 2026 – Marco Distefano, giovane attivista di Acate, è stato indicato dal coordinamento provinciale del M5S come rappresentante del Network Giovani di Acate.

La sua nomina rappresenta un importante segnale di partecipazione e rinnovamento, confermando l’impegno del Movimento nel valorizzare le energie, le competenze e le idee delle nuove generazioni. Marco è un giovane impegnato sul territorio e sempre attento alle esigenze della comunità locale.

«Assumo questo incarico con grande senso di responsabilità e con entusiasmo – dichiara Marco Distefano –. Il mio obiettivo sarà quello di rafforzare la partecipazione dei giovani alla vita politica e civile, creando occasioni di confronto, ascolto e proposta. Le nuove generazioni devono essere protagoniste del cambiamento e contribuire concretamente alla costruzione del futuro dei nostri territori».

Il Network Giovani del Movimento 5 Stelle rappresenta uno spazio di aggregazione, confronto e progettazione dedicato alle nuove generazioni, con l’obiettivo di promuovere iniziative, idee e politiche capaci di rispondere alle sfide del presente: dal lavoro alla formazione, dalla sostenibilità ambientale all’innovazione, fino ai temi della partecipazione democratica.

A Marco Distefano vanno gli auguri di buon lavoro da parte del coordinatore provinciale, Federico Piccitto e della deputata regionale Stefania Campo, nella convinzione che il suo contributo saprà rafforzare ulteriormente il coinvolgimento dei giovani e la presenza del Movimento sul territorio.

© Riproduzione riservata

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