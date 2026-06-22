Vittoria, il MPA fa chiarezza sui finanziamenti ambientali: «Risultati frutto di un lavoro concreto con la Regione»

Vittoria, 22 giugno 2026 – Il coordinamento cittadino del Movimento per l’Autonomia di Vittoria e Scoglitti ritiene doveroso chiarire lo stato dei principali finanziamenti ambientali regionali che interessano la città, alla luce delle notizie apparse oggi su alcuni quotidiani online e sulla pagina Facebook istituzionale del Comune di Vittoria.

Preme sottolineare che a quelle richieste di finanziamenti ha lavorato, nella sua qualità di già esperto del Comune di Vittoria per i rapporti con la Regione Sicilia e le altre Istituzioni e in materia di Energia e Ambiente, l’avv. Giulia Artini.

È noto a tutti come, negli ultimi mesi, il Comune di Vittoria – anche grazie al contributo professionale dell’avv. Artini – ha ottenuto significativi risultati in termini di qualità progettuale e posizionamento nelle graduatorie regionali nei settori della gestione dei rifiuti e delle bonifiche ambientali, pertanto ribadiamo che con D.D.G. n. 929, richiamato stamattina, sono stati dichiarati ammissibili tre progetti per i Centri Comunali di Raccolta (CCR), per un importo complessivo di 2,5 milioni di euro ed in particolare per il nuovo CCR di viale Virgilio Lavore, per il nuovo CCR di via Tarantò a Scoglitti e per l’adeguamento del CCR di contrada Pozzo Bollente. Si ricordi che nel mese di marzo u.s. il dipartimento dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità della Regione Sicilia – retto dall’Assessore dr Francesco Colianni – a seguito di verifiche chiedeva integrarsi documentazione che riguardavano, in particolare, il nuovo CRR di via Tarantò a Scoglitti. Vogliamo sottolineare che tali interventi sono istanze ammissibili alla procedura valutativa del PR FESR Sicilia 2021-2027 e, quindi, rappresentano un passaggio essenziale verso il finanziamento.

Per quanto concerne il D.D.G. n. 930, questo ha riconosciuto come operazione ammissibile il progetto, da circa 8 milioni di euro, per la messa in sicurezza permanente della discarica dismessa di contrada Pozzo Bollente. È stato un lavoro delicato atteso che – precedentemente – l’operazione era stata finanziata con DDG 1270 del 17 ottobre 2023 e, successivamente, revocata con decreto 103 dell’1 febbraio 2024 perché rientrante tra le c.d. “operazioni assoggettate ad esecuzione scaglionata.

Solo successivamente, con un Avviso pubblico esplorativo da ammettere alla procedura negoziata per l’utilizzo dei fondi del PR FESR Sicilia 2021/2027 – Interventi di bonifica dei siti contaminati, il Comune di Vittoria riusciva ad elaborare una nuova richiesta che, ad oggi, è tra le tra le operazioni ammissibili ma non finanziabili (allegato B).

Pertanto, il lavoro svolto in questi ultimi mesi dalla già esperta del Sindaco – che ringraziamo – era finalizzato a favorire il passaggio dell’operazione dall’allegato B all’allegato A.

Prendiamo atto, con favore, che sul fronte turistico-balneare, il D.D.G. n. 1036 dell’Assessorato Territorio e Ambiente ha individuato il Comune di Vittoria come beneficiario del finanziamento per la valorizzazione delle spiagge libere, per 20.723,76 euro a fronte dei 59.200,87 euro inizialmente richiesti.

Accanto agli aspetti tecnici, desideriamo sottolineare anche la dimensione politica e istituzionale di questo percorso: in questi mesi si è consolidato un dialogo aperto e costante grazie al prezioso contributo dell’avv. Artini e dell’Assessore regionale all’Energia e ai Servizi di Pubblica Utilità, dr Francesco Colianni, che ha sempre dimostrato attenzione concreta per le esigenze di Vittoria e di Scoglitti.

I risultati raggiunti – dall’ammissibilità dei tre progetti CCR al riconoscimento del progetto di bonifica della discarica come operazione ammissibile – sono frutto di un lavoro basato su pianificazione, competenza, corretta interlocuzione istituzionale e leale collaborazione con la Regione Siciliana.

“Anche dopo la revoca del mio incarico” – ha dichiarato Giulia Artini – “confermo che il mio impegno rimane orientato esclusivamente all’interesse della città di Vittoria e di Scoglitti. Per tale ragione è previsto, a stretto giro, un incontro presso l’Assessorato Regionale all’Energia e ai Servizi di Pubblica Utilità , finalizzato ad approfondire lo stato dei progetti e a individuare ogni possibile soluzione utile ad accelerare i passaggi necessari, nell’esclusivo interesse della città, e ciò al fine di sostenere il completamento dell’iter dei progetti ammissibili, il passaggio del progetto di bonifica di contrada Pozzo Bollente dall’allegato B all’allegato A e la valorizzazione del lavoro svolto da uffici e tecnici comunali della città di Vittoria. Il mio contributo resta a disposizione della comunità di Vittoria e Scoglitti”.

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