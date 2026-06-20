Vittoria. Sopralluogo in viale Europa. La Rosa(FI): “Inaccettabile quanto sta accadendo”

Vittoria, 20 giugno 2026 – «Abbiamo effettuato un sopralluogo nella zona residenziale di viale Europa, un quartiere vivo, abitato da centinaia di famiglie. Siamo tornati qui dopo il grave incendio del 10 giugno e ciò che abbiamo trovato è inaccettabile: nessuna bonifica, nessuna messa in sicurezza, la vegetazione secca ancora presente, le sterpaglie intatte, i segni del rogo sotto gli occhi di tutti. Questo significa una sola cosa: il pericolo di nuovi incendi è reale».

Lo afferma il segretario cittadino di Forza Italia Vittoria, Andrea La Rosa, dopo una verifica effettuata su sollecitazione di numerosi residenti della zona. «I cittadini – racconta La Rosa – da settimane segnalano criticità e chiedono interventi. Le testimonianze raccolte parlano chiaro: fiamme altissime, vento forte, case minacciate, persone costrette a spostare oggetti e mezzi per evitare che venissero avvolti dal fuoco. Non possiamo aspettare una nuova tragedia per intervenire. Quando il terreno limitrofo a un’area densamente abitata brucia, la prevenzione non è un’opzione: è un dovere».

Durante il sopralluogo, La Rosa ha evidenziato anche le responsabilità istituzionali: «In questa zona esistono lotti privati abbandonati e aree di competenza comunale lasciate senza manutenzione. Dopo l’incendio non c’è stato alcun intervento rapido da parte del Comune di Vittoria: nessuna rimozione delle sterpaglie, nessuna verifica sugli alberi pericolanti, nessun controllo della Polizia municipale per intimare ai proprietari dei terreni di mettere in sicurezza le loro aree. Se non intervengono, vanno sanzionati. La legge lo prevede e la sicurezza dei cittadini lo impone».

Il segretario azzurro sottolinea la differenza tra chi è intervenuto e chi no: «Devo ringraziare l’amico Giovanni Moscato, presidente dello Iacp di Ragusa, che si è recato immediatamente sul posto per verificare le condizioni degli immobili e rassicurare gli assegnatari. Dall’altra parte, invece, il Comune non ha fatto sentire la propria presenza. Oggi, a distanza di più di una settimana, decine di famiglie lamentano l’assenza totale delle istituzioni». La Rosa chiarisce che non si tratta di polemica politica: «Non cerco strumentalizzazioni. Chiedo solo che le istituzioni si rechino subito in quell’area e la mettano in sicurezza. Con l’estate alle porte, l’erba ricrescerà rapidamente e il rischio di nuovi incendi aumenterà. Non possiamo permettere che le abitazioni e le famiglie vengano nuovamente esposte al pericolo».

Forza Italia annuncia che continuerà a monitorare la situazione: «Dopo questo sopralluogo e dopo il video-denuncia, continueremo a seguire il caso. Impossibile far finta di nulla, noi verificheremo ogni possibile intervento utile. La sicurezza dei cittadini non può aspettare».

Salva