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Paura a Pozzallo: vasto incendio vicino al lungomare Raganzino, evacuate strutture (VIDEO)

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POZZALLO, 20 Giugno 2026 – Un pomeriggio di forte apprensione ha colpito oggi  la comunità di Pozzallo, dove un vasto incendio di sterpaglie è divampato a ridosso del lungomare di Raganzino, nei pressi del castello Di Martino.
Alimentate dal caldo torrido e dalle forti raffiche di vento, le fiamme si sono propagate rapidamente, arrivando a minacciare da vicino alcune strutture ricettive della zona e costringendo residenti e turisti a momenti di vera tensione. Il tempestivo intervento della Protezione Civile prima e dei Vigili del Fuoco del comando provinciale poi ha evitato il peggio: i pompieri, lottando contro le condizioni meteo avverse, sono riusciti a circoscrivere il rogo prima che potesse attaccare gli edifici. Le operazioni di spegnimento e successiva bonifica dell’area sono state lunghe e complesse, coordinate per garantire la massima sicurezza del perimetro. Fortunatamente, grazie alla prontezza dei soccorsi, l’emergenza è rientrata senza che si registrassero feriti, intossicati o danni strutturali significativi.
Particolare curioso, i fedeli che hanno partecipato alla “varchiata a mare” per la festa del santo co-patrono, San Giovanni Battista, hanno intravisto da lontano l’incendio nel momento esatto in cui la statua del Precursore stava per essere issata a bordo della nave.

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