L’Unitre di Modica al Teatro Greco di Siracusa per i “Persiani”

Siracusa, 20 giugno 2026 – Con sentita e significativa partecipazione l’Unitre di Modica ha preso parte all’edizione 2026 delle Rappresentazioni Classiche promosse dall’Istituto Nazionale del Dramma Antico – INDA. Una comitiva di Soci della nostra Sede, guidata dal Segretario Orazio Frasca, ha assistito alla tragedia “I Persiani” di Eschilo presso il Teatro Greco di Siracusa, sito archeologico di inestimabile valore. Una tragedia intramontabile messa in scena con cura e potenza artistica in uno dei luoghi archeologici più suggestivi del Mediterraneo. Lo spettacolo, di altissimo livello artistico e registico, ha arricchito ulteriormente il prestigio della manifestazione ed ha offerto ai partecipanti un momento culturale di grande intensità.

La presenza numerosa dei soci Unitre Modica ne conferma la particolare vocazione culturale e sottolinea l’attenzione dell’Associazione alle iniziative che valorizzano il patrimonio classico e l’identità mediterranea del nostro territorio .

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