Vespa Summer a Pozzallo. Venaria Reale e Gela dominano le classifiche nazionali e regionali

POZZALLO, 14 Giugno 2026 – Si è conclusa con uno straordinario successo di pubblico e partecipanti la tanto attesa edizione del Vespa Summer, svoltasi nella seconda domenica di giugno, nella splendida cornice di Pozzallo, organizzata interamente dagli iscritti al Vespa Club di Pozzallo con il presidente Orazio La Pira in testa a tutte le operazioni. L’evento ha richiamato appassionati e club da tutta Italia, trasformando la città in un colorato museo a cielo aperto dedicato allo storico e intramontabile scooter della Piaggio. Piazza delle Rimembranze è stata letteralmente invasa da tantissimi vespisti, giunti nella città della torre Cabrera da molti luoghi della Sicilia, da Malta e dal resto d’Italia.

Al termine dei rilevamenti e delle iscrizioni, la giuria ha ufficializzato le classifiche definitive per le categorie nazionali e regionali, sia individuali che per club.

La categoria individuale nazionale ha visto il trionfo di Vito Nicosia del Vespa Club Venaria Reale, seguito sul podio da Luciana Festa (Vespa Club Augusta) e dal terzo posto di Roberto Passarella (VC Lele Novara). Tra i club nazionali, la scuderia piemontese di Venaria Reale ha concesso il bis conquistando anche il primo gradino del podio societario. Secondo posto per VC Augusta e medaglia di bronzo per il VC Gela. Sul fronte regionale, l’individuale ha premiato Vincenzo Raspanti del Vespa Club Alcamo, in una top 5 caratterizzata da una fortissima presenza dei vespisti di Marsala. A chiudere le premiazioni è stata la categoria dei club regionali, che ha visto primeggiare il Vespa Club Gela, seguito a ruota da Augusta e Marsala.

“Il Vespa Summer si conferma così un appuntamento di riferimento nel panorama vespistico – dichiara Orazio La Pira – capace non solo di celebrare il mito della Vespa, ma anche di valorizzare il territorio e l’ospitalità della città di Pozzallo. L’appuntamento è già fissato per la prossima edizione, con la promessa di accogliere ancora più appassionati e club da ogni parte del Paese”.

A premiare i tanti arrivati su due ruote anche la presidente del Consiglio comunale pozzallese, Quintilia Celestri. “Una splendida cartolina per la nostra città – ha dichiarato Celestri – con il valore aggiunto della promozione turistica che fa ben sperare per questa estate. Un grazie ad Orazio e a tutti gli altri organizzatori di questo evento. So il lavoro che c’è stato dietro e faccio davvero i miei complimenti a tutti”.

I numeri decretano il successo dell’evento: più di 300 vespe, con presenze dal Piemonte, dalla Calabria, dalla Campania, da Malta e dalle tantissime realtà siciliane. Tutti sono andati via con una targa premio e la felicità di aver trascorso una meravigliosa giornata insieme. Nel segno della vespa.

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