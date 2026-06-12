Pozzallo. Associazione modicana “Slava Ukraini” raccoglie indumenti donati alla Caritas della diocesi di Noto

Un grande gesto di altruismo ha unito nelle scorse ore le comunità di Modica e Pozzallo nel segno della solidarietà concreta. I vertici dell’associazione “Slava Ukraini”, attiva con sede a Modica, hanno consegnato numerosi sacchi colmi di indumenti alla Caritas parrocchiale gestita da don Paolo Catinello, presso la Chiesa della Madonna della Fiducia a Pozzallo.

Questa meritoria operazione risponde a un bisogno reale e quotidiano. Gli abiti raccolti saranno infatti destinati alle famiglie in difficoltà economica e alle persone fragili del territorio, offrendo un aiuto immediato e dignitoso a chi sta attraversando un momento di vulnerabilità.

L’iniziativa della “Slava Ukraini” dimostra come la collaborazione tra associazioni e realtà parrocchiali possa fare la differenza, superando i confini comunali per fare del bene. Don Paolo Catinello e i volontari della Caritas hanno espresso profonda gratitudine per questa importante donazione, che arricchisce la rete di supporto locale.

Il gesto generoso dei vertici del sodalizio modicano vuole essere anche un volano per la comunità locale. L’invito caloroso è ora rivolto a tutti i cittadini pozzallesi (e non solo): ognuno può fare la propria parte. Donare indumenti in buono stato, scarpe o beni di prima necessità alla Caritas della Chiesa della Fiducia significa sostenere i propri concittadini meno fortunati e far crescere la cultura del dono. L’esempio è stato tracciato, adesso tocca alla comunità laica rispondere con il suo grande cuore.

Il presidente dell’associazione Oksana Khliebovska ha ribadito l’impegno dell’associazione verso le fasce più deboli: “Questo intervento a Pozzallo non vuole essere un episodio isolato, ma parte di un impegno strutturato che la nostra associazione intende portare avanti nel tempo. Guardiamo al futuro con l’obiettivo chiaro di non lasciare indietro nessuno, consolidando la sinergia con le parrocchie e le Caritas del territorio. Le fasce più deboli della popolazione e le famiglie che attraversano momenti di grave vulnerabilità economica e sociale devono sapere che non sono sole. Noi ci siamo oggi e ci saremo anche domani, pronti a fare la nostra parte per garantire risposte concrete ai bisogni quotidiani della comunità”.

I vestiti sono stati raccolti grazie alla generosità dei corsisti che studiano per formarsi presso la scuola Aletheia, sita in via Ginevra, a Pozzallo.

Salva