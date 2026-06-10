Modica. Futuro Plesso Santa Teresa: attivate una prima classe della scuola primaria e una prima classe della secondaria di primo grado

Modica, 10 giugno 2026 – Il plesso scolastico di Santa Teresa continuerà a rappresentare un importante presidio educativo e sociale per il territorio. Per il prossimo anno scolastico, infatti, saranno attivate una classe prima della scuola primaria e una classe prima della scuola secondaria di primo grado, un risultato significativo che premia il lavoro svolto in questi mesi e la volontà condivisa di valorizzare una realtà scolastica strategica per la comunità. A darne comunicazione sono il Sindaco di Modica, Maria Monisteri, l’Assessore alle Politiche Educative, Concetta Spadaro, e la Presidente del Consiglio Comunale, Mariacristina Minardo, che esprimono soddisfazione per un risultato che conferma la centralità del presidio scolastico per la comunità locale.

«L’attivazione delle nuove classi rappresenta un segnale importante per il futuro del plesso Santa Teresa e per l’intero territorio – dichiarano congiuntamente Maria Monisteri, Concetta Spadaro e Mariacristina Minardo – La scuola non è soltanto un luogo di formazione, ma un punto di riferimento sociale e culturale per le famiglie e per le giovani generazioni. Garantire la presenza delle classi significa contribuire a mantenere viva una comunità e rafforzarne le prospettive di crescita Un rilancio del percorso pedagogico-didattico ma anche dell’intero Centro storico».

Determinante, per il raggiungimento dell’obiettivo, è stata la collaborazione dell’Ufficio Scolastico Provinciale, nella persona della Dirigente Dott.ssa Daniela Mercante, che ha accompagnato il percorso con attenzione e sensibilità istituzionale. Un ringraziamento particolare viene inoltre rivolto alla dirigente scolastica Giulia D’Urso, che ha creduto nelle potenzialità del plesso e nella sua valorizzazione territoriale, sostenendo con convinzione un progetto educativo capace di rispondere alle esigenze delle famiglie dell’area.

«Questo risultato è il frutto di un lavoro condiviso tra istituzioni scolastiche e amministrative – aggiungono – e dimostra come, quando si fa squadra, sia possibile raggiungere traguardi importanti nell’interesse degli studenti e delle loro famiglie. Continueremo a sostenere la scuola e a promuovere tutte le iniziative utili a rafforzare l’offerta formativa nei nostri quartieri e nelle nostre frazioni». L’avvio delle nuove classi consentirà dunque al plesso Santa Teresa di proseguire il proprio percorso educativo, consolidando il suo ruolo di presidio formativo e sociale al servizio del territorio.

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