Modica Calcio. Avviati contatti col centrale Petta

MODICA, 27 Maggio 2026 – Il calciomercato del Modica entra subito nel vivo. La società rossoblù avrebbe avviato i primi contatti per assicurarsi le prestazioni di Andrea Petta, esperto difensore centrale classe 1992, reduce da una stagione da assoluto protagonista con la maglia del Gela.

I numeri dell’ultimo campionato parlano chiaro e testimoniano l’impatto del centrale palermitano:

28 presenze collezionate

4 reti messe a segno (un bottino pesantissimo per un difensore)

Leader indiscusso del reparto arretrato.

Palermitano di nascita, Petta vanta un curriculum di assoluto livello che spazia tra il professionismo e la Serie D. Non parliamo solo di quantità, ma di abitudine a vincere: in carriera ha, infatti, conquistato ben quattro promozioni.

I dati complessivi della sua carriera tracciano il profilo di un top player per la categoria.

Esperienza, leadership e una spiccata personalità: sono queste le caratteristiche cercate dalla dirigenza. Il neopromosso Modica vuole recitare un ruolo da protagonista e ha individuato in Petta il perno ideale su cui blindare e costruire la propria retroguardia per la prossima stagione. I contatti sono avviati, la trattativa entra nel vivo.

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