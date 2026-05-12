Nasce a Vittoria la “Banca del Tempo”: solidarietà, competenze e comunità al centro del progetto

Vittoria, 12 maggio 2026 – È stata presentata questa mattina, nella Sala degli Specchi “Ubaldo Balloni” di Palazzo Iacono, la “Banca del Tempo”, il nuovo progetto sociale promosso dal Comune di Vittoria che punta a incentivare la solidarietà, la partecipazione attiva e il reciproco scambio di competenze tra cittadini.

Il progetto è stato illustrato dal Vicesindaco Giuseppe Fiorellini, dall’Assessore con delega ai Servizi Sociali Francesca Corbino e dalla Dirigente dei Servizi Sociali Tiziana Carbonaro, che hanno evidenziato il valore sociale dell’iniziativa e l’importanza di creare una rete di collaborazione e supporto reciproco tra cittadini. L’iniziativa, realizzata in collaborazione con l’Assessorato regionale alla Famiglia, alle Politiche Sociali e alle Autonomie Locali, si pone l’obiettivo di rafforzare il tessuto sociale e favorire relazioni di mutuo aiuto, valorizzando il contributo di ciascuno. La Banca del Tempo si basa su un principio semplice ma significativo: il tempo è la moneta di scambio. Un’ora donata corrisponde a un’ora ricevuta, indipendentemente dal tipo di attività svolta. Gli iscritti potranno offrire le proprie competenze – come assistenza, lezioni, piccoli servizi o attività quotidiane – e allo stesso tempo richiedere supporto secondo le proprie esigenze.

Il progetto è aperto a tutti i residenti, ai giovani (con consenso dei genitori), ai cittadini stranieri regolarmente soggiornanti, nonché ad associazioni ed enti del Terzo Settore, che potranno partecipare sia come erogatori che come beneficiari di servizi.

Attraverso una piattaforma digitale dedicata, ogni partecipante avrà la possibilità di gestire il proprio “conto del tempo”, monitorando le ore scambiate in un sistema basato sulla fiducia e sulla cooperazione.

L’adesione è semplice: è possibile iscriversi presso i Servizi Sociali del Comune, compilare la scheda di partecipazione e sostenere un breve colloquio conoscitivo.

La Banca del Tempo non sostituisce le attività professionali, ma rappresenta uno strumento concreto per incentivare la solidarietà, il buon vicinato e una cultura della condivisione.

Il Sindaco Francesco Aiello ha dichiarato:

“Con la Banca del Tempo puntiamo a costruire una Comunità sempre più unita e solidale, dove ogni cittadino possa sentirsi parte attiva del tessuto sociale. Questo progetto valorizza il tempo, le capacità e la disponibilità delle persone, creando reti di aiuto reciproco che rafforzano il senso di appartenenza e vicinanza tra i cittadini. È un’iniziativa che mette al centro i valori della collaborazione e della partecipazione, fondamentali per una città inclusiva e attenta ai bisogni di tutti.”

Con questa iniziativa, l’Amministrazione comunale conferma il proprio impegno nel promuovere politiche sociali inclusive e partecipative, capaci di mettere al centro le persone e i valori della comunità.

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