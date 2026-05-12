  • 12 Maggio 2026 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
  • 12 Maggio 2026 -
Cronaca

Gela, resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali e danneggiamento: quarantenne denunciato dalla Polizia

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

GELA, 12 Maggio 2026 – A bordo di un’auto a noleggio non si ferma all’alt polizia e fugge per le vie cittadine. Nel corso della fuga provoca alcuni sinistri stradali, in uno dei quali resta coinvolto un agente.

La Polizia di Stato di Gela ha denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica un quarantenne, gravato da pregiudizi di polizia, per i reati di resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali aggravate, commesse ai danni di un agente e danneggiamento di un mezzo di servizio. L’uomo è stato sanzionato anche per le numerose violazioni alle disposizioni previste dal codice della strada, commesse durante la fuga. Nel primo pomeriggio di mercoledì scorso, un equipaggio della Polizia di Stato a bordo di moto volante, in via Ariosto, ha intimato l’alt polizia al conducente di una utilitaria per procedere ad un controllo. Il conducente del mezzo, ignorando l’intimazione degli agenti, si dava a precipitosa fuga per le vie cittadine per poi immettersi sulla strada statale 115, in direzione Vittoria. Nel corso della fuga, a causa della velocità e delle manovre pericolose, causava sinistri stradali che coinvolgevano alcuni automobilisti in transito. Nei pressi del km 271, con una repentina manovra di arresto, provocava la caduta di uno dei due agenti della Polizia di Stato postisi al suo inseguimento, per poi riprendere la corsa e far perdere le proprie tracce. L’Agente rimasto ferito è stato soccorso dal personale del 118 in codice arancione e trasportato presso l’Ospedale di Gela. A seguito degli accertamenti il poliziotto, fortunatamente, non ha riportato gravi conseguenze. Le indagini del Commissariato di Pubblica Sicurezza, eseguite anche attraverso la visione delle immagini del sistema di video sorveglianza cittadino, hanno consentito di individuare e identificare il fuggiasco e il veicolo, che risultava essere stato noleggiato dalla moglie convivente. L’attività di ricerca, compiuta dai poliziotti dei Commissariati di Gela e Niscemi, ha indotto l’uomo a presentarsi spontaneamente presso gli uffici di Polizia qualche ora dopo la fuga, unitamente al proprio difensore.
© Riproduzione riservata
599527

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA
Radio RTM Modica
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube