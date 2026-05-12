AGRIcoltura100: Vittoria Tomatoes sul podio della sostenibilità agricola italiana

Vittoria, 12 maggio 2026 – Un riconoscimento che premia l’eccellenza iblea e porta il nome del territorio ragusano ai vertici dell’agricoltura sostenibile italiana. Vittoria Tomatoes, azienda agricola di Vittoria associata a Confagricoltura Ragusa, specializzata nella coltivazione e commercializzazione del pomodoro di qualità, icona della tradizione orticola della Sicilia meridionale, si è classificata terza a livello nazionale nell’ambito della sesta edizione di AGRIcoltura100, la prestigiosa iniziativa pluriennale promossa da Reale Mutua in collaborazione con Confagricoltura, che misura il livello di sostenibilità delle imprese agricole italiane attraverso un rapporto di ricerca e premia, in occasione della sua presentazione, le aziende più virtuose. Il Rapporto è stato condotto su oltre 3.800 aziende del comparto, in costante crescita dal 2020.

Dal Rapporto 2026, realizzato da MBS Consulting (Gruppo Cerved) e presentato ieri a Palazzo della Valle a Roma, emerge la conferma di come la sostenibilità sia una leva concreta di competitività: le imprese con alto livello di sostenibilità crescono il doppio rispetto a quelle meno strutturate e la quota di aziende virtuose è salita al 57,9% dal 49,3% del 2020. Cinque i fattori strategici per trasformare il settore delineati dal Rapporto: qualità come elemento distintivo (65,5% delle imprese già a livello elevato); innovazione e investimenti (70,3% delle imprese ha investito negli ultimi due anni), integrazione industriale, con attività connesse alla produzione primaria in circa la metà delle aziende; gestione del rischio idrogeologico e tutela del territorio; capitale umano, con focus su giovani, donne e ricambio generazionale. Vittoria Tomatoes si inserisce in questo scenario come esempio concreto di come tradizione, innovazione e attenzione all’ambiente possano convivere e generare valore per l’impresa e per la comunità.

“Siamo orgogliosi che un’azienda del nostro territorio sia salita sul podio di un riconoscimento nazionale così autorevole”, dichiara Antonino Pirrè, Presidente di Confagricoltura Ragusa. “Vittoria Tomatoes rappresenta il meglio di ciò che l’agricoltura ragusana sa esprimere: qualità, visione e capacità di guardare al futuro senza rinunciare alle proprie radici. Questo premio è uno stimolo per tutte le imprese della nostra provincia a investire nella sostenibilità, che non è un onere, ma una straordinaria opportunità di crescita”.

“Ringraziamo Confagricoltura e Reale Mutua per questo importante riconoscimento che premia una visione di agricoltura fondata su qualità, sostenibilità e responsabilità sociale”, dichiara Salvo Tomasi di Vittoria Tomatoes. “Per la nostra O.P. sostenibilità significa realizzare prodotti di qualità, tutelare l’ambiente, valorizzare il lavoro e creare valore concreto per il territorio ogni giorno. Questo traguardo rappresenta per noi uno stimolo a continuare a investire in un’agricoltura sempre più responsabile e sostenibile”.

Confagricoltura Ragusa rinnova il proprio impegno a sostenere le aziende associate nel percorso verso modelli produttivi sempre più sostenibili, innovativi e competitivi, nella consapevolezza che il futuro dell’agricoltura iblea passa anche dalla capacità di misurarsi con i migliori a livello nazionale.

Salva