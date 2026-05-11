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Playoff. Giarratana Volley mette fuori causa il Milazzo in tre set con una prova convincente

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Giarratana, 11 maggio 2026 – L’Asd Giarratana Volley continua a scrivere la propria storia sportiva. Nel secondo turno dei play off di Serie C maschile, la formazione allenata da coach Gianluca Giacchi ha superato con autorità l’Adg Ndt Solutions Volley ’96 di Milazzo con il punteggio netto di 3-0 (25-12, 25-15, 25-19), conquistando l’accesso al terzo turno della fase promozione. Una prestazione convincente, ordinata e senza sbavature, che ha confermato la solidità e la crescita del gruppo rossoblù. La squadra ha gestito la gara con grande lucidità, imponendo ritmo e qualità fin dai primi scambi e chiudendo ogni set con sicurezza.
«Abbiamo giocato una partita molto concreta – ha dichiarato coach Gianluca Giacchi –. I ragazzi sono stati impeccabili nell’approccio e nella gestione dei momenti chiave. Abbiamo sbagliato poco in battuta. E anche questo ha contribuito a fare la differenza. Abbiamo lavorato tanto per arrivare pronti a questo appuntamento e sabato scorso si è visto. Ora ci attende una sfida difficile contro il Volley Gibellina, che ha battuto il Giarre per 3-2. Sarà un confronto di alto livello, ma siamo pronti a dare tutto per continuare il nostro percorso».
Soddisfazione anche nelle parole del presidente Salvatore Pagano, che ha voluto sottolineare il valore del gruppo e il sostegno del pubblico: «Ancora una volta la squadra ha dimostrato maturità e compattezza. È stata una vittoria meritata, frutto di lavoro e sacrificio. Anche il pubblico ha recitato il proprio ruolo di settimo uomo in campo. L’entusiasmo e il calore dei nostri tifosi si sono fatti sentire e hanno spinto i ragazzi fino alla fine». Con questa vittoria, la Giarratana Volley si prepara ad affrontare il terzo turno dei play off, consapevole della propria forza e con la determinazione di continuare a inseguire il sogno della promozione.

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