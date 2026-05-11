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Comiso | Politica

A Comiso arrivano fondi importanti per l’area artigianale

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Comiso, 11 maggio 2026 – Un milione e mezzo di euro per l’area artigianale (zona PIP). Comiso si attesta primo per l’importo ottenuto, nella classifica regionale. “Avevo preso un impegno con i nostri artigiani e l’ho rispettato”, dichiara l’assessore al Lavori Pubblici, Roberto Cassibba.

“Premesso che nell’ultimo ventennio sono stati effettuati lavori e interventi ordinari nella zona PIP – spiega Cassibba- avevo preso un impegno con gli artigiani che hanno i loro opifici in quell’area e oggi, con soddisfazione, posso dire di aver fatto fede perchè l’area cambierà del tutto il suo volto grazie a interventi radicali mai fatti prima. Con doppia soddisfazione in verità, perchè oltre ad un impegno mantenuto, il nostro comune si è classificato il primo per l’entità della somma finanziata, ex aequo ad altri 5 comuni in Sicilia. Questo ci porta ad un altro ragionamento- ancora l’assessore- che è quello della capacità progettuale di questa amministrazione, e perchè no anche degli uffici preposti, e della visione migliorativa che da sempre abbiamo avuto. Tanti i progetti messi in campo in questi anni, tanti i finanziamenti ottenuti che, alla fine del nostro mandato, ci avranno dato la possibilità di consegnare una città diversa, rinnovata, modernizzata. Saranno molteplici gli interventi previsti nel PIP, dal rifacimento e manutenzione di tutto il manto stradale, al completamento dei marciapiedi e al ripristino di quelli esistenti. Non da meno saranno gli interventi per l’ampliamento dell’illuminazione e l’efficientamento energetico tramite foto voltaico nel blocco destinato a uffici amministrativi relativi all’artigianato e al commercio. Poi ancora sono previste colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici, cura del verde esistente e ampliamento tramite la piantumazione di nuovi alberi, con conseguente realizzazione del sistema irriguo. A breve pubblicheremo il bando per l’assegnazione dei lavori che dovranno essere completati entro dicembre 2026. Infine – ancora Roberto Cassibba- la sistemazione dei tre ingressi all’area. È importante per me- conclude l’assessore- ribadire un concetto fondamentale che mi appartiene politicamente e amministrativamente, ed è quello di avere una visione chiara, un programma concreto su come si vuole migliorare una città, una comunità in tutti i suoi ambiti, visione che in questi anni è stata condivisa da tutta l’amministrazione Schembari”.

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