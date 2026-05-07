Sabato “We ride as one”, l’esperienza di guidare una Ducati insieme a Claudio Domenicali

Modica, 07 maggio 2026 – Non è un sabato qualunque quello che si appresta a vivere la città della Contea. Il prossimo 9 maggio, Modica non sarà solo la cornice barocca del più importante raduno motociclistico Ducati, ma diventerà il palcoscenico di un incontro straordinario tra l’eccellenza del motorsport mondiale e la passione del territorio. A guidare il plotone delle oltre 150 “Rosse di Borgo Panigale” per l’evento annuale “We Ride As One”, ci sarà infatti un ospite d’eccezione: Claudio Domenicali, l’uomo che guida il successo globale della casa motociclistica bolognese. La presenza di Domenicali trasforma la manifestazione in un evento di respiro internazionale. Si parte alle 9:00 dalla concessionaria Ducati MotoGP di Modica (organizzatrice dell’evento), attraversando i vicoli di Modica Bassa per una degustazione di prodotti tipici nell’Atrio Comunale, fino a raggiungere la celebre casa di Montalbano a Punta Secca. Non si tratterà di una semplice apparizione formale: l’Amministratore Delegato di Ducati indosserà casco e guanti per montare in sella a una Ducati Multistrada. Domenicali percorrerà una parte di itinerario fianco a fianco con i ducatisti siciliani. Vedere una figura del suo calibro immergersi nei paesaggi iblei rappresenta un tributo unico alla bellezza della Sicilia e alla forza della community Ducati, capace di richiamare il vertice dell’industria motociclistica globale per una giornata di pura passione su due ruote. Per comprendere l’importanza di questa visita, basta scorrere il curriculum di chi ha trasformato Ducati in un riferimento tecnologico e sportivo mondiale: Laureato in Ingegneria Meccanica all’Università di Bologna, entra in Ducati nel 1991, dando inizio a un legame indissolubile con il marchio. Nel 1999 diventa Amministratore Delegato di Ducati Corse, il reparto corse che sotto la sua guida ha conquistato storici successi in Superbike e ha debuttato trionfalmente in MotoGP. Nel 2005 assume la responsabilità dello sviluppo dei nuovi modelli, portando su strada l’innovazione tecnologica derivata dalle competizioni. Viene nominato AD di Ducati Motor Holding dopo l’acquisizione da parte del Gruppo Audi. Sotto la sua direzione, l’azienda ha raggiunto record di vendite storici, ha consolidato il marchio come icona di stile e performance e ha riconquistato la vetta mondiale della MotoGP con i titoli piloti e costruttori. L’entusiasmo per l’arrivo di Claudio Domenicali è alle stelle. Oltre 150 moto sono già attese da tutta l’isola, ma per chi volesse unirsi all’ultimo momento alla carovana guidata dal n.1 di Borgo Panigale, la concessionaria Ducati MotoGP di Modica terrà aperte le iscrizioni anche la mattina stessa dell’evento. Un’occasione irripetibile per i fan dei motori: percorrere le strade del Commissario Montalbano seguendo la scia dell’uomo che ha reso la Ducati un’icona mondiale.

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