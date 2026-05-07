Ragusa. Definizione agevolata crediti comunali, la Consigliera Caruso presenta interrogazione

Ragusa, 07 maggio 2026 – La consigliera comunale Rossana Caruso ha presentato una interrogazione che riporta al centro del dibattito pubblico uno dei temi più delicati delle ultime settimane: l’applicazione della definizione agevolata dei crediti comunali approvata dal Consiglio comunale di Ragusa. Una misura attesa da molti contribuenti, ma che oggi si trova in una zona d’ombra interpretativa che rischia di generare confusione, disparità di trattamento e incertezza operativa negli uffici.

Caruso ricorda che il regolamento approvato dal Consiglio prevede l’eliminazione di sanzioni e interessi per i crediti maturati fino al 31 dicembre 2025. Tuttavia, l’articolo 2 – che definisce l’oggetto della misura – fa riferimento ai “debiti” in modo generico, senza specificare se siano inclusi o esclusi quelli già oggetto di precedenti rateizzazioni o definizioni agevolate. Un punto che, secondo la consigliera, non può essere lasciato all’interpretazione, soprattutto perché il testo non esclude in modo esplicito le rateazioni in corso.

A rafforzare questa lettura contribuisce anche quanto dichiarato dal sindaco Peppe Cassì durante la seduta del 29 aprile. Il primo cittadino ha affermato che chi ha già una rateizzazione in essere potrebbe sospenderla e aderire alla nuova definizione agevolata, richiamando l’esistenza di una norma nazionale che regolerebbe la materia e alla quale i Comuni sarebbero tenuti ad adeguarsi. Una posizione che, secondo Caruso, appare coerente con il regolamento approvato, ma che necessita di essere formalizzata e chiarita in modo ufficiale. “Desidero però precisare, senza alcuna volontà polemica – spiega la consigliera – che nel momento in cui ho votato favorevolmente il regolamento ho interpretato il termine “debiti” nel suo significato più ampio, comprendendo anche le posizioni già oggetto di rateizzazione, così come riportato nell’articolo 2 dello stesso regolamento, che non prevede alcuna distinzione o esclusione esplicita in merito”.

La consigliera sottolinea come “un’eventuale esclusione delle rateizzazioni già attive produrrebbe una evidente disparità di trattamento, penalizzando proprio quei contribuenti che, negli anni, si sono impegnati per regolarizzare la propria posizione. Una scelta che rischierebbe di minare la fiducia nei confronti dell’Ente e di creare ulteriori difficoltà a famiglie e imprese. A oggi, però, non risultano comunicazioni ufficiali da parte dell’Amministrazione né indicazioni operative rivolte agli uffici. Una mancanza che alimenta incertezza e interpretazioni divergenti, con il rischio di bloccare o rallentare l’applicazione della misura”.

Per queste ragioni, Caruso chiede al sindaco e all’assessore al Bilancio di chiarire se le rateizzazioni e le rottamazioni già in essere rientrino nella definizione agevolata; se i contribuenti possano sospendere i piani già sottoscritti per aderire alla nuova misura; quale sia la norma nazionale richiamata dal sindaco e come essa si applichi al regolamento comunale; e se l’Amministrazione intenda emanare una comunicazione ufficiale per garantire uniformità di trattamento e trasparenza. La consigliera chiede infine che l’interrogazione possa essere discussa oralmente nei tempi previsti dal regolamento, affinché la città possa ottenere risposte rapide e certe su un provvedimento che riguarda centinaia di contribuenti e che necessita di essere applicato senza ambiguità.

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