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Attualità | Modica

Modica. Abbate Gioele sul gradino più Alto: è lui il Maestro dell’Arte del Cacao

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MODICA, 07 Maggio 2026 – Il connubio tra innovazione culinaria e radici territoriali ha segnato la trentesima giornata dedicata all’Arte del Cacao (“In Arte il Cacao), un evento svoltosi a Modica Alta, che ha visto protagonisti i talenti emergenti dell’Istituto Professionale di Stato “Principi Grimaldi” di Modica. In un’atmosfera carica di sana competizione e profumi avvolgenti, gli alunni si sono sfidati a colpi di creatività, mettendo al centro del piatto l’oro nero della città: il Cioccolato di Modica.
La sfida non era semplice: reinterpretare un classico della cucina siciliana attraverso l’inserimento sapiente del cacao. A sbaragliare la concorrenza è stato Gioele Abbate, pozzallese, studente della classe 5AE, che ha presentato una variante magistrale della caponata con il cioccolato di modica.
Il piatto ha colpito la giuria per l’equilibrio delle consistenze e per la capacità di far dialogare l’agro-dolce tipico della tradizione sicula con le note aromatiche e la granulosità inconfondibile del cioccolato modicano.
Il successo di Gioele non è frutto del caso, ma di un percorso di studio e sperimentazione costante. Il giovane vincitore è stato guidato con dedizione dal Prof. Giovanni Galesi, che ha curato la preparazione tecnica e la ricerca gastronomica, e supportato durante l’evento dal Prof. Giovanni Roccasalva, a testimonianza di come il lavoro di squadra tra docenti e discenti sia il vero ingrediente segreto dell’istituto.
“Vedere i nostri ragazzi manipolare con tale rispetto e innovazione i prodotti del nostro territorio è la soddisfazione più grande,” è stato il commento a margine della premiazione.

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