L’innovazione incontra la Formazione: il Gruppo Migliore ospita l’Università di Catania

MODICA, 07 Maggio 2026 – Il futuro del settore alimentare passa dal dialogo costante tra mondo produttivo e ricerca accademica. In quest’ottica di apertura e crescita, l’azienda 1 mm del Gruppo Migliore ha avuto il piacere di ospitare una delegazione di studenti e docenti del Dipartimento di Agricoltura, Alimentazione e Ambiente.

La visita tecnica ha rappresentato un momento cruciale per gli studenti del corso di laurea magistrale in Scienze e Tecnologie Alimentari (LM-70). Accompagnati dai docenti, i ragazzi hanno potuto osservare da vicino come la teoria studiata sui libri si traduca in processi industriali complessi e soluzioni tecnologiche d’avanguardia.

L’attenzione si è focalizzata in particolare sull’insegnamento di “Food Packaging”, un asset fondamentale per la nostra azienda. Il packaging, infatti, non è un semplice contenitore, ma una componente viva che protegge, conserva e valorizza il prodotto alimentare in ogni fase della filiera.

Eccellenze Accademiche in Azienda

Siamo stati onorati della presenza di due figure di spicco della ricerca scientifica:Giuseppe Muratore, Professore associato di Scienze e tecnologie alimentari e docente di Food Packaging, Domenico Longo, Ricercatore di Meccanica agraria e docente di Macchine e Impianti per le Biotecnologie.

Il loro contributo ha permesso di approfondire le tematiche legate ai materiali di confezionamento e all’efficienza degli impianti, stimolando un dibattito costruttivo sulle prospettive di sviluppo tecnologico del settore.

“Per la nostra realtà, collaborare con l’Università non è solo un atto di ospitalità, ma una scelta strategica. Crediamo fermamente che il packaging sia l’anello di congiunzione tra sicurezza alimentare e sostenibilità.

L’azienda 1 mm si propone come partner attivo per la ricerca e lo sviluppo. Aprire i nostri reparti produttivi alle nuove generazioni di professionisti è il modo migliore per favorire lo scambio di competenze e costruire, insieme, l’innovazione di domani.”

Nella foto: I docenti Prof. Giuseppe Muratore e Prof. Domenico Longo insieme agli studenti e al team del Gruppo Migliore durante la visita tecnica presso gli stabilimenti di 1 mm.

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