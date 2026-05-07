Al Quasimodo, incontro con l’autrice di Santa Croce Camerina Antonella Galuppi

Modica, 07 maggio 2026 – La poetessa e scrittrice di Santa Croce Camerina, Antonella Galuppi, sarà al centro del XVIII appuntamento del Caffè Letterario Quasimodo di Modica, che si terrà sabato 9 maggio, alle ore 17.30, al Palazzo della Cultura.

Sarà un tuffo nella narrativa dell’autrice, attraverso la presentazione di due opere: “MareDentro”, sul quale relazionerà Giuseppe Macauda, poeta del Caffè Quasimodo, ed “Echi di nuove storie”, che sarà illustrato dal poeta ragusano Pippo Di Noto, il quale leggerà anche brani delle due opere. La serata sarà arricchita dagli intermezzi musicali alla chitarra del M° Lino Gatto, Direttore artistico del Caffè Quasimodo.

Antonella Galuppi, laureata in Giurisprudenza, è criminologa e specializzata in “Diritto e tutela dei minori”. Iscritta all’albo dei giornalisti pubblicisti di Sicilia, collabora con la testata giornalistica on line Santa Croce Web. Oltre alla stesura di articoli, si occupa di servizi video, organizzazione e presentazione di eventi culturali. Da qualche anno collabora con il settimanale “Intimità”. Un suo mini-racconto, selezionato nel corso del programma di Radio1 Rai (Plot Machine), è stato pubblicato nell’E-book edito dalla Rai, edizione 2020/2021. La passione per la scrittura l’ha condotta a cimentarsi, sin da giovanissima con la poesia, primo grande amore, e, successivamente, con la narrativa ed il racconto giallo.

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