Pista ciclabile Marina di Modica-Sampieri: nel degrado l’unico percorso per ciclisti e pedoni. Caruso (DC): “Intervento urgente”

MARINA DI MODICA, 06 Maggio 2026 – Con l’arrivo della bella stagione, quello che dovrebbe essere un fiore all’occhiello della mobilità sostenibile e del turismo locale si presenta, purtroppo, come un percorso a ostacoli. Parliamo dei 3,3 km di pista ciclabile che collegano Marina di Modica a Sampieri, attualmente in uno stato di profondo abbandono.

A sollevare il caso è il consigliere comunale della Democrazia Cristiana, Massimo Caruso, che descrive una situazione ormai insostenibile per i tanti cittadini che hanno iniziato a frequentare la zona.

“Oggi è impossibile percorrerne anche un minimo tratto senza dover fare lo slalom tra sterpaglie, sporcizia e incuria”, spiega Caruso. “Il disagio riguarda sia i pedoni che i ciclisti che hanno preso d’assalto quello che di fatto è l’unico percorso a loro dedicato nella nostra zona”.

Oltre al decoro urbano, il consigliere pone l’accento sulla sicurezza: la vegetazione incolta, con l’innalzamento delle temperature medie, rappresenta un serio rischio per l’innesco di incendi, mettendo a repentaglio l’incolumità dei frequentatori.

Nonostante la competenza formale dell’infrastruttura ricada sotto l’ex Provincia, la prassi consolidata vede i Comuni territorialmente competenti farsi carico della manutenzione ordinaria per garantirne la fruibilità.

In tal senso, Caruso ha già interpellato l’amministrazione modicana: il consigliere ha chiesto un intervento immediato all’Assessore al Verde Pubblico, Samuele Cannizzaro. L’Assessore ha dato piena disponibilità, garantendo che nei prossimi giorni verranno effettuati i lavori di scerbatura e pulizia per il tratto di competenza di Palazzo San Domenico (ovvero fino all’incrocio con la Fornace Penna).

La riqualificazione del tratto modicano, tuttavia, rischia di rimanere un’opera a metà se non supportata da un’azione analoga sul versante sciclitano. Per questo motivo, Massimo Caruso ha voluto lanciare un appello pubblico all’Amministrazione Comunale di Scicli.

“L’obiettivo è rendere questi 3 km di nuovo interamente fruibili dalla popolazione e, soprattutto, più sicuri”, conclude il consigliere. La speranza è che il coordinamento tra i due enti possa restituire a residenti e turisti un percorso decoroso e sicuro per godere delle bellezze costiere del territorio.

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