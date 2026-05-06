Ex Tribunale di Modica, la proposta di Ruta: “Spostare il Giudice di Pace a Modica Alta per rivitalizzare il centro”

MODICA, 06 Maggio 2026 – Il futuro dell’ex Palazzo di Giustizia e la rinascita del centro storico tornano al centro del dibattito politico. Con una nota ufficiale, il comitato “L’Alternativa Socialista”, per voce di Antonio Ruta, lancia una proposta definita “eterodossa” ma potenzialmente efficace: trasferire l’ufficio del Giudice di Pace nel cuore della città alta.

Secondo Ruta, la realtà dei fatti è ormai inconfutabile: la struttura che ospitava il Tribunale di Modica non tornerà alla sua funzione originaria. Attualmente, l’edificio è in gran parte inutilizzato.

“L’Ufficio del Giudice di Pace occupa una parte assolutamente trascurabile della struttura, che per il resto è totalmente in disuso”, dice il comitato.

Una situazione che stride con la necessità di trovare nuove destinazioni d’uso per i grandi contenitori urbani, evitando che diventino cattedrali nel deserto.

L’idea cardine de “L’Alternativa Socialista” si inserisce nel più ampio progetto di rivitalizzazione del Centro Storico. L’obiettivo è riportare servizi e uffici tra i vicoli antichi per generare indotto commerciale e sviluppo sociale.

La proposta nel dettaglio: individuare locali idonei a Modica Alta, specificamente nella zona di via Don Bosco; sfruttare la vicinanza strategica con il Viadotto Nino Avola, che garantisce un rapido collegamento con il resto della città e le arterie extraurbane; creare un polo di attrazione che porti quotidianamente operatori giudiziari, avvocati e utenti nel quartiere antico.

Per Antonio Ruta, questa scelta avrebbe una doppia valenza: economica e umana. Da un lato, offrirebbe a Modica Alta un’occasione di rilancio economico immediato; dall’altro, permetterebbe agli operatori del diritto di operare in un contesto urbano più ricco di relazioni sociali.

“Crediamo sia il momento di prendere decisioni e percorrere strade, anche eterodosse. Quelle più strane, ma a volte le più efficaci”, conclude Ruta, esortando l’amministrazione e la cittadinanza a una riflessione seria che liberi finalmente l’ex Palazzo di Giustizia dal suo stato di stallo, restituendo al contempo centralità alla parte più antica della città.

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