Monterosso Almo. Allarme sicurezza stradale. Incidente tra un’auto ed un cinghiale in contrada Pantano/ Montagna

Monterosso Almo, 06 maggio 2026 – Paura domenica sera in contrada Pantano/Montagna lungo la provinciale Un’automobilista monterossana mentre rientrava dal lavoro alle 22,30 circa ha avuto un incidente stradale dopo aver investito un cinghiale che attraversava improvvisamente la carreggiata della strada provinciale . La donna non ha riportato conseguenze gravi, ma l’auto ha subito danni. L’episodio riaccende i riflettori sul pericolo rappresentato dalla fauna selvatica per la sicurezza stradale nei Monti Iblei.

La presenza di cinghiali nel territorio di Monterosso Almo, così come nell’area montana della provincia di Ragusa, in particolare tra Giarratana e Chiaramonte Gulfi, è un fenomeno accertato e monitorato da anni. La zona è considerata un’area di presenza consolidata della specie, con una popolazione in crescita in tutta la Sicilia. I cinghiali di fatto tendono a evitare l’uomo e diventano pericolosi solo se feriti o intrappolati. Il problema principale resta il rischio per l’agricoltura ( distruzione di orti e colture varie) e per la sicurezza stradale. Gli attraversamenti improvvisi, soprattutto nelle ore serali e notturne, rappresentano un pericolo concreto per automobilisti e motociclisti.

La Regione Siciliana ha attivato un piano straordinario di controllo numerico. Le operazioni coinvolgono “coadiutori”, cioè cacciatori abilitati, con diverse unità operative anche in provincia di Ragusa. Gli interventi sono previsti in aree agro-silvo-pastorali e nelle aree demaniali per limitare l’espansione della specie. Le autorità sanitarie ricordano l’importanza di segnalare al Servizio Veterinario dell’ASP di Ragusa l’avvistamento di carcasse di cinghiale. Il monitoraggio è fondamentale per prevenire la diffusione della Peste Suina Africana, malattia virale che colpisce suini e cinghiali.

È importante non dare cibo agli animali e segnalare subito la presenza alla Polizia Locale o ai Carabinieri Forestali.

L’incidente di contrada Pantano /Montagna lungo la provinciale 62 conferma la necessità di massima prudenza alla guida, soprattutto nelle strade rurali e montane, e di un costante monitoraggio del fenomeno da parte delle istituzioni.

Le foto scattate in queste ore lungo la provinciale in contrada Pantano/Montagna evidenziano i fossi abbastanza profondi ed evidenti creati dai cinghiali presenti in zona ai bordi della strada.



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