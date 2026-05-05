Pozzallo. Imbarcava sul catamarano automobili di lusso rubate per poi rivenderle illecitamente. Libico condannato a Malta

MALTA/POZZALLO, 05 Maggio 2026 – Rubava le automobili di lusso in Sicilia e nel resto d’Europa, le imbarcava sul catamarano a Pozzallo e successivamente le vendeva a Malta. Ahmed Ab’a Khabiza, 37 anni, di nazionalità libica, è stato condannato a due anni di reclusione con sospensione condizionale della pena, per un totale di quattro anni, dopo aver ammesso il suo coinvolgimento nell’importazione di veicoli di lusso rubati.

Il magistrato Astrid May Grima ha ascoltato la ricostruzione dei fatti, secondo cui l’uomo era coinvolto nel trasporto di tre auto rubate, introdotte a Malta da Pozzallo a bordo dei traghetti della Virtu Ferries tra novembre e dicembre 2025, così come riporta Tvm News, sito di news dell’isola dei Cavalieri. Si trattava di una Toyota Land Cruiser, una Lexus e una MG.

Durante l’arresto, l’ispettore ha dichiarato che gli agenti doganali del terminal di Marsa avevano segnalato alla polizia un veicolo sospetto appena arrivato dalla Sicilia. Gli agenti dell’Unità Veicoli Rubati si sono recati sul posto e hanno riscontrato diverse anomalie. Le indagini successive hanno accertato come la Toyota Land Cruiser fosse un veicolo nuovo. La polizia ha evidenziato che Khabiza si era recato a Malta due volte in precedenza, importando due veicoli in due viaggi distinti. Anche questi veicoli sono risultati rubati, uno in Spagna e l’altro in Italia.

L’accusa ha aggiunto che l’imputato, insieme a un altro uomo, è stato arrestato a seguito di una “indagine molto complessa” che ha rivelato come veicoli venissero importati a Malta utilizzando documenti falsi provenienti da diversi paesi dell’Unione Europea.

Dopo essere stati trattenuti a Malta per diversi giorni, i veicoli venivano spediti in Nord Africa e Medio Oriente.

L’accusa è stata guidata dall’ispettore Shawn Pawney. Gli avvocati Franco Debono e Adreana Zammit hanno rappresentato l’imputato.

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